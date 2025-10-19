Astana Azərbaycan Prezidentinin səfərinə hazırlaşır
Xarici siyasət
- 19 oktyabr, 2025
- 22:55
Qazaxıstanın paytaxtı Astanada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin səfərinə hazırlıq görülür.
"Report"un məlumatına görə, "Akorda"nın mətbuat xidməti tərəfindən dərc edilən videoda görünür ki, axşam saatlarında Azərbaycanın üçrəngli bayrağı ilə işıqlandırılmış LED ekranlar Astananın mərkəzi prospektlərini bəzəyib.
Daha əvvəl qeyd olunmuşdu ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstan lideri Kasım-Jomart Tokayevin dəvəti ilə 20-21 oktyabr tarixlərində bu ölkəyə dövlət səfəri edəcək.
