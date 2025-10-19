İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Astana Azərbaycan Prezidentinin səfərinə hazırlaşır

    Xarici siyasət
    • 19 oktyabr, 2025
    • 22:55
    Qazaxıstanın paytaxtı Astanada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin səfərinə hazırlıq görülür.

    "Report"un məlumatına görə, "Akorda"nın mətbuat xidməti tərəfindən dərc edilən videoda görünür ki, axşam saatlarında Azərbaycanın üçrəngli bayrağı ilə işıqlandırılmış LED ekranlar Astananın mərkəzi prospektlərini bəzəyib.

    Daha əvvəl qeyd olunmuşdu ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstan lideri Kasım-Jomart Tokayevin dəvəti ilə 20-21 oktyabr tarixlərində bu ölkəyə dövlət səfəri edəcək.

    Qazaxıstan Azərbaycan İlham Əliyev səfər
    Video
    Астана готовится к визиту президента Азербайджана

