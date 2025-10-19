Астана готовится к визиту президента Азербайджана
В регионе
- 19 октября, 2025
- 22:47
В столице Казахстана Астане готовятся к визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как сообщает Report, на уличных медиаэкранах появились изображения флага Азербайджана.
На опубликованном пресс-службой Акорды видеоролике видно, что в вечернее время подсвеченные LED-экраны с азербайджанским триколором украсили центральные проспекты Астаны.
По приглашению казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева 20-21 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Казахстан с государственным визитом.
