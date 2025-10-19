Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Астана готовится к визиту президента Азербайджана

    В регионе
    • 19 октября, 2025
    • 22:47
    Астана готовится к визиту президента Азербайджана

    В столице Казахстана Астане готовятся к визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Как сообщает Report, на уличных медиаэкранах появились изображения флага Азербайджана.

    На опубликованном пресс-службой Акорды видеоролике видно, что в вечернее время подсвеченные LED-экраны с азербайджанским триколором украсили центральные проспекты Астаны.

    По приглашению казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева 20-21 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Казахстан с государственным визитом.

    Ильхам Алиев государственный визит Казахстан
    Видео
    Astana Azərbaycan Prezidentinin səfərinə hazırlaşır

    Последние новости

    23:33

    МИД: Турция продолжит содействовать благополучию турок-киприотов

    В регионе
    23:26

    Lufthansa может отменить из-за высоких налогов около 100 рейсов в ФРГ

    Другие страны
    23:16

    Экс-игрок мадридского "Реала" перенес инсульт

    Футбол
    22:47
    Видео

    Астана готовится к визиту президента Азербайджана

    В регионе
    22:37

    Axios: Израиль возобновит доступ гумпомощи в Газу 20 октября

    Другие страны
    22:19

    "Манчестер Юнайтед" впервые с 2016 года обыграл "Ливерпуль" на "Энфилде"

    Футбол
    22:13

    Эрдоган: Мы продолжим защищать право на суверенитет ТРСК

    В регионе
    22:00

    Сахиба Гафарова встретилась с Генеральным секретарем МПС

    Внешняя политика
    21:47

    В Гяндже четверо членов одной семьи отравились угарным газом

    Происшествия
    Лента новостей