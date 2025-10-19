Астана готовится к визиту президента Азербайджана

В столице Казахстана Астане готовятся к визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, на уличных медиаэкранах появились изображения флага Азербайджана.

На опубликованном пресс-службой Акорды видеоролике видно, что в вечернее время подсвеченные LED-экраны с азербайджанским триколором украсили центральные проспекты Астаны.

По приглашению казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева 20-21 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Казахстан с государственным визитом.