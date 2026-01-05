Лейла Алиева посетила Центр комплексного лечения и исследований рака в Маскате

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Центр комплексного лечения и исследований рака имени Султана Кабуса в оманской столице Маскате.

Как сообщает Report, Лейлу Алиеву в Центре встретила исполнительный директор медицинского городка Сихам Синания.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева ознакомилась с различными отделениями Центра, осмотрела современное медицинское оборудование, используемое при лечении онкологических заболеваний.

В завершение от имени Лейлы Алиевой медицинскому центру были вручены подарки для пациентов, проходящих здесь лечение.

Отметим, что этот комплекс создан по указанию покойного Султана Кабуса бен Саида с целью оказания медицинской помощи онкологическим больным.

Данное медицинское учреждение в 2023 году получило международный аккредитационный сертификат Joint Commission International (JCI). Комплекс является первым государственным учреждением здравоохранения в Омане среди медицинских центров, которое за короткий срок получило подобную международную аккредитацию.