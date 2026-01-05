Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Лейла Алиева посетила Центр комплексного лечения и исследований рака в Маскате

    • 05 января, 2026
    • 18:44
    Лейла Алиева посетила Центр комплексного лечения и исследований рака в Маскате

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Центр комплексного лечения и исследований рака имени Султана Кабуса в оманской столице Маскате.

    Как сообщает Report, Лейлу Алиеву в Центре встретила исполнительный директор медицинского городка Сихам Синания.

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева ознакомилась с различными отделениями Центра, осмотрела современное медицинское оборудование, используемое при лечении онкологических заболеваний.

    В завершение от имени Лейлы Алиевой медицинскому центру были вручены подарки для пациентов, проходящих здесь лечение.

    Отметим, что этот комплекс создан по указанию покойного Султана Кабуса бен Саида с целью оказания медицинской помощи онкологическим больным.

    Данное медицинское учреждение в 2023 году получило международный аккредитационный сертификат Joint Commission International (JCI). Комплекс является первым государственным учреждением здравоохранения в Омане среди медицинских центров, которое за короткий срок получило подобную международную аккредитацию.

    Лейла Алиева Фонд Гейдара Алиева Маскат Онкология
    Leyla Əliyeva Maskatda Xərçəngin Kompleks Müalicəsi və Tədqiqatı Mərkəzini ziyarət edib
    Leyla Aliyeva visits Sultan Qaboos Comprehensive Cancer Care and Research Center in Muscat

    Фото

