    Трамп: США получили и получат $600 млрд поступлений от пошлин

    Другие страны
    • 05 января, 2026
    • 18:38
    Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря введенным тарифам старна получила и получат более 600 млрд долларов.

    Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

    "Мы получили и вскоре получим более 600 миллиардов долларов от пошлин, но... СМИ не хотят говорить об этом… Благодаря тарифам наша страна стала финансово и с точки зрения национальной безопасности гораздо сильнее и влиятельнее, чем когда-либо", - говорится в публикации.

    По словам Трампа, его заявление связано с предстоящим рассмотрением в Верховном суде дела о тарифной политике США, которое он назвал "одним из важнейших решений в истории".

