Трамп: США получили и получат $600 млрд поступлений от пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря введенным тарифам старна получила и получат более 600 млрд долларов.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

"Мы получили и вскоре получим более 600 миллиардов долларов от пошлин, но... СМИ не хотят говорить об этом… Благодаря тарифам наша страна стала финансово и с точки зрения национальной безопасности гораздо сильнее и влиятельнее, чем когда-либо", - говорится в публикации.

По словам Трампа, его заявление связано с предстоящим рассмотрением в Верховном суде дела о тарифной политике США, которое он назвал "одним из важнейших решений в истории".