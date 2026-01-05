Трамп: США получили и получат $600 млрд поступлений от пошлин
Другие страны
- 05 января, 2026
- 18:38
Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря введенным тарифам старна получила и получат более 600 млрд долларов.
Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
"Мы получили и вскоре получим более 600 миллиардов долларов от пошлин, но... СМИ не хотят говорить об этом… Благодаря тарифам наша страна стала финансово и с точки зрения национальной безопасности гораздо сильнее и влиятельнее, чем когда-либо", - говорится в публикации.
По словам Трампа, его заявление связано с предстоящим рассмотрением в Верховном суде дела о тарифной политике США, которое он назвал "одним из важнейших решений в истории".
Последние новости
18:44
Лейла Алиева посетила Центр комплексного лечения и исследования рака в МаскатеВнешняя политика
18:39
Акции нефтяных компаний США выросли на фоне заявлений Трампа о ВенесуэлеЭнергетика
18:38
Трамп: США получили и получат $600 млрд поступлений от пошлинДругие страны
18:22
Эрдоган обсудил с президентом ОАЭ восстановление ГазыВ регионе
18:09
В США задержали мужчину за повреждение дома вице-президента ВэнсаДругие страны
18:01
В Иране горит фабрикаВ регионе
17:57
Паула Пиньо: ЕС поддерживает территориальную целостность Дании и ГренландииДругие страны
17:45
Фото
Лейла Алиева побывала в Королевском оперном театре в МаскатеВнешняя политика
17:41