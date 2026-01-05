Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Акции нефтяных компаний США выросли на фоне заявлений Трампа о Венесуэле

    Энергетика
    • 05 января, 2026
    • 18:39
    Акции нефтяных компаний США выросли на фоне заявлений Трампа о Венесуэле

    Акции американских нефтяных компаний выросли на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном доступе к нефтяным запасам Венесуэлы.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, накануне Трамп заявил о планах открыть нефтяной сектор Венесуэлы для американских компаний.

    "Они очень хотят зайти в Венесуэлу. Крупные нефтяные компании займутся восстановлением инфраструктуры и будут инвестировать собственные средства. Мы не собираемся вкладывать деньги", - заявил Трамп.

    На этом фоне акции Chevron - единственной крупной американской компании, продолжающей работать в Венесуэле по специальному разрешению США, - выросли на 6,5% на премаркете. Бумаги нефтеперерабатывающих компаний Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy и PBF Energy подорожали на 4–11%.

    Эксперты отмечают, что тяжелая высокосернистая нефть Венесуэлы хорошо подходит для нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива США.

    Рост показали и акции сервисных компаний нефтяной отрасли - Baker Hughes, Halliburton и SLB, прибавившие 6,6–9%.

    В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп санкционировал проведение секретных операций ЦРУ в Венесуэле. После месяцев подготовки ночью 3 января 2026 года американский спецназ схватил Мадуро и его жену Силию Флорес в комплексе Фуэрте-Тиуна в Каракасе. Их эвакуировали на корабль ВМС США и доставили в Нью-Йорк для суда по обвинениям в наркотерроризме.

    США Операция США в Венесуэле Дональд Трамп Венесуэла Николас Мадуро нефть

    Последние новости

    18:44

    Лейла Алиева посетила Центр комплексного лечения и исследования рака в Маскате

    Внешняя политика
    18:39

    Акции нефтяных компаний США выросли на фоне заявлений Трампа о Венесуэле

    Энергетика
    18:38

    Трамп: США получили и получат $600 млрд поступлений от пошлин

    Другие страны
    18:22

    Эрдоган обсудил с президентом ОАЭ восстановление Газы

    В регионе
    18:09

    В США задержали мужчину за повреждение дома вице-президента Вэнса

    Другие страны
    18:01

    В Иране горит фабрика

    В регионе
    17:57

    Паула Пиньо: ЕС поддерживает территориальную целостность Дании и Гренландии

    Другие страны
    17:45
    Фото

    Лейла Алиева побывала в Королевском оперном театре в Маскате

    Внешняя политика
    17:41

    В Баку ограбили образовательное учреждение

    Происшествия
    Лента новостей