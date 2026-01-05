Акции нефтяных компаний США выросли на фоне заявлений Трампа о Венесуэле

Акции американских нефтяных компаний выросли на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном доступе к нефтяным запасам Венесуэлы.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, накануне Трамп заявил о планах открыть нефтяной сектор Венесуэлы для американских компаний.

"Они очень хотят зайти в Венесуэлу. Крупные нефтяные компании займутся восстановлением инфраструктуры и будут инвестировать собственные средства. Мы не собираемся вкладывать деньги", - заявил Трамп.

На этом фоне акции Chevron - единственной крупной американской компании, продолжающей работать в Венесуэле по специальному разрешению США, - выросли на 6,5% на премаркете. Бумаги нефтеперерабатывающих компаний Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy и PBF Energy подорожали на 4–11%.

Эксперты отмечают, что тяжелая высокосернистая нефть Венесуэлы хорошо подходит для нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива США.

Рост показали и акции сервисных компаний нефтяной отрасли - Baker Hughes, Halliburton и SLB, прибавившие 6,6–9%.

В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп санкционировал проведение секретных операций ЦРУ в Венесуэле. После месяцев подготовки ночью 3 января 2026 года американский спецназ схватил Мадуро и его жену Силию Флорес в комплексе Фуэрте-Тиуна в Каракасе. Их эвакуировали на корабль ВМС США и доставили в Нью-Йорк для суда по обвинениям в наркотерроризме.