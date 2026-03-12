İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Artis Pabriks: Qlobal Bakı Forumu silahlı münaqişələr fonunda xüsusi önəm daşıyır

    Xarici siyasət
    • 12 mart, 2026
    • 14:22
    Artis Pabriks: Qlobal Bakı Forumu silahlı münaqişələr fonunda xüsusi önəm daşıyır

    Qlobal Bakı Forumu geniş ekspert təmsilçiliyi sayəsində əsas çağırışlara cavab axtarmağın mümkün olduğu platformaya çevrilib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə jurnalistlərə Latviyanın keçmiş xarici işlər naziri Artis Pabriks bəyanat verib.

    A.Pabriksin sözlərinə görə, forum davam edən silahlı münaqişələr fonunda xüsusilə əhəmiyyətlidir: "Burada, bu qədər çox insanı ən vacib qlobal məsələlərin müzakirəsi üçün bir araya gətirən Bakı Forumunda olmağıma şadam, xüsusilə indi, biri İranda, digəri Ukraynada iki böyük müharibənin davam etdiyi bir vaxtda".

    Latviyanın sabiq XİN başçısı ümidvardır ki, forumun auditoriyası, iştirakçıları münaqişələrin nizamlanması və qlobal problemlərin həlli üçün ideyalar təklif edə biləcəklər.

