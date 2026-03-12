Artis Pabriks: Qlobal Bakı Forumu silahlı münaqişələr fonunda xüsusi önəm daşıyır
Xarici siyasət
- 12 mart, 2026
- 14:22
Qlobal Bakı Forumu geniş ekspert təmsilçiliyi sayəsində əsas çağırışlara cavab axtarmağın mümkün olduğu platformaya çevrilib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə jurnalistlərə Latviyanın keçmiş xarici işlər naziri Artis Pabriks bəyanat verib.
A.Pabriksin sözlərinə görə, forum davam edən silahlı münaqişələr fonunda xüsusilə əhəmiyyətlidir: "Burada, bu qədər çox insanı ən vacib qlobal məsələlərin müzakirəsi üçün bir araya gətirən Bakı Forumunda olmağıma şadam, xüsusilə indi, biri İranda, digəri Ukraynada iki böyük müharibənin davam etdiyi bir vaxtda".
Latviyanın sabiq XİN başçısı ümidvardır ki, forumun auditoriyası, iştirakçıları münaqişələrin nizamlanması və qlobal problemlərin həlli üçün ideyalar təklif edə biləcəklər.
Son xəbərlər
14:33
Ötən ay 41 nəfər Azərbaycana readmissiya edilibDaxili siyasət
14:33
Belçika səfiri Qlobal Bakı Forumundakı müzakirələrin əhəmiyyətini qeyd edibXarici siyasət
14:28
Azərbaycan Avrasiya regionunda 41 investisiya layihəsi həyata keçirirMaliyyə
14:22
Artis Pabriks: Qlobal Bakı Forumu silahlı münaqişələr fonunda xüsusi önəm daşıyırXarici siyasət
14:22
Foto
Balakəndə məktəblilər arasında velosiped yarışı keçirilibFərdi
14:13
Foto
Video
Vilayət Eyvazov: Daxili Qoşunlar qarşıya qoyulmuş tapşırıqları hər zaman layiqincə yerinə yetirirHadisə
14:12
Sebastyan Kurs: Beynəlxalq ictimaiyyət hibrid müharibələrə təsirli cavab hazırlamalıdırXarici siyasət
14:04
Amr Musa: Qlobal Cənub ölkələri təhlükəsizliklə bağlı öz mövqelərini formalaşdırırDigər ölkələr
13:56