Артис Пабрикс: Бакинский форум помогает искать решения глобальных проблем

Бакинский глобальный форум стал площадкой, где благодаря широкой экспертной представленности можно искать ответы на ключевые вызовы современности.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил экс министр иностранных дел Латвии Артис Пабрикс.

По словам Пабрикса, форум особенно значим на фоне продолжающихся вооруженных конфликтов.

"Рад находиться здесь, на Бакинском форуме, который объединяет так много людей для обсуждения самых важных глобальных вопросов, особенно сейчас, когда идут две большие войны - одна в Иране, другая в Украине", - сказал он.

Экс-глава МИД Латвии выразил надежду, что аудитория и участники форума смогут предложить идеи для урегулирования конфликтов и поиска решений глобальных проблем.