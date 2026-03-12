Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Артис Пабрикс: Бакинский форум помогает искать решения глобальных проблем

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 14:09
    Артис Пабрикс: Бакинский форум помогает искать решения глобальных проблем

    Бакинский глобальный форум стал площадкой, где благодаря широкой экспертной представленности можно искать ответы на ключевые вызовы современности.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил экс министр иностранных дел Латвии Артис Пабрикс.

    По словам Пабрикса, форум особенно значим на фоне продолжающихся вооруженных конфликтов.

    "Рад находиться здесь, на Бакинском форуме, который объединяет так много людей для обсуждения самых важных глобальных вопросов, особенно сейчас, когда идут две большие войны - одна в Иране, другая в Украине", - сказал он.

    Экс-глава МИД Латвии выразил надежду, что аудитория и участники форума смогут предложить идеи для урегулирования конфликтов и поиска решений глобальных проблем.

    Артис Пабрикс Глобальный Бакинский форум
    Artis Pabriks: Qlobal Bakı Forumu silahlı münaqişələr fonunda xüsusi önəm daşıyır
    Ты - Король

    Последние новости

    14:29

    Сильвана Кох-Мерин: Стратегическое значение Азербайджана на международной арене растет

    Внешняя политика
    14:25

    Шарль Мишель: Мирные инициативы Баку и Еревана положительно сказываются на регионе

    Другие
    14:20

    Пашинян обвинил Армянскую церковь в попытке разжечь войну с Азербайджаном

    В регионе
    14:18

    ЕАБР озвучил данные об инвестиционных потоках между Азербайджаном и Турцией

    Энергетика
    14:16

    В освобожденных районах Азербайджана пройдут новрузовские ярмарки

    АПК
    14:15

    Альфред Гузенбауэр: Евросоюз сталкивается с внутренними и внешними давлениями

    Другие страны
    14:09

    Артис Пабрикс: Бакинский форум помогает искать решения глобальных проблем

    Внешняя политика
    14:05

    Зеленский рассказал о задержке подписания дронового соглашения с США

    Другие страны
    14:02

    МЭА понизило прогноз мирового роста спроса и добычи нефти

    Энергетика
    Лента новостей