ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi martın 25-dək bağlı olacaq
- 19 mart, 2026
- 18:47
Amerika Birləşmiş Ştatlarının (ABŞ) Azərbaycandakı səfirliyi Novruz və Ramazan bayramları ilə əlaqədar martın 20-dən 24-dək bağlı olacaq və martın 25-də açılacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyinin "X"dəki hesabında məlumat yayılıb.
"Əgər siz ABŞ vətəndaşısınızsa və bu müddət ərzində köməyə ehtiyacınız varsa, zəhmət olmasa, +994 12 488 33 00 nömrəsinə zəng edin",- məlumatda bildirilib:
"Konsulluq barədə məlumat əldə etmək və ya Yaxın Şərqdəki amerikalılara yardım üçün Dövlət Departamentinin 24 saatlıq əməliyyat qrupuna +1-202-501-4444 (xaricdən) və 1-888-407-4747 (ABŞ-dən) nömrələri vasitəsilə zəng edin".
The U.S. Embassy in Baku will be closed from March 20 until March 24 in observance of the Novruz Bayram and Ramazan Bayram holidays, and will reopen on March 25. On behalf of the U.S. Embassy, we wish everyone a safe and happy holiday. If you are a U.S. citizen who needs… pic.twitter.com/4dvTyI1XnJ— U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) March 19, 2026