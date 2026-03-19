Посольство США в Азербайджане будет закрыто до 25 марта
- 19 марта, 2026
- 19:00
Посольство США в Баку будет закрыто с 20 по 24 марта в связи с праздниками Новруз и Рамазан.
Как передает Report, об этом посольство сообщило в соцсети Х.
"От имени Посольства США мы желаем всем безопасных и счастливых праздников", - отмечается в заявлении.
Граждане США в случае необходимости могут обратиться за помощью по номеру +994 12 488 33 00. Для получения консульской помощи американцы на Ближнем Востоке могут обращаться в круглосуточную оперативную службу Госдепартамента по телефону +1-202-501-4444 (из-за рубежа) и 1-888-407-4747 (из США).
The U.S. Embassy in Baku will be closed from March 20 until March 24 in observance of the Novruz Bayram and Ramazan Bayram holidays, and will reopen on March 25. On behalf of the U.S. Embassy, we wish everyone a safe and happy holiday. If you are a U.S. citizen who needs… pic.twitter.com/4dvTyI1XnJ— U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) March 19, 2026