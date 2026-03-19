    Посольство США в Азербайджане будет закрыто до 25 марта

    • 19 марта, 2026
    • 19:00
    Посольство США в Азербайджане будет закрыто до 25 марта

    Посольство США в Баку будет закрыто с 20 по 24 марта в связи с праздниками Новруз и Рамазан.

    Как передает Report, об этом посольство сообщило в соцсети Х.

    "От имени Посольства США мы желаем всем безопасных и счастливых праздников", - отмечается в заявлении.

    Граждане США в случае необходимости могут обратиться за помощью по номеру +994 12 488 33 00. Для получения консульской помощи американцы на Ближнем Востоке могут обращаться в круглосуточную оперативную службу Госдепартамента по телефону +1-202-501-4444 (из-за рубежа) и 1-888-407-4747 (из США).

    Посольство США в Азербайджане Праздник Новруз Священный месяц Рамазан
    ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi martın 25-dək bağlı olacaq
