Dövlət Turizm Agentliyi ölkəyə turist axınının azalmasına münasibət bildirib
- 04 dekabr, 2025
- 10:53
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycana gələn əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,7 % az olması iki əhəmiyyətli bazar üzrə müşahidə edilən geriləmə dinamikası ilə bağlıdır.
Bunu "Report"a açıqlamasında Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin müşaviri Kənan Quluzadə bildirib.
O, ilk öncə xatırladıb ki, post-pandemiya dövründə Azərbaycana səfər edən turistlərin sayı hər il orta hesabla 49,1 % artaraq 2024-cü ildə 2,6 milyon nəfərə çatıb: "Turist coğrafiyasının şaxələndirilməsi üzrə siyasət nəticəsində ötən il adambaşına turist xərcləmələrində 2019-cu ilə müqayisədə təxminən 75 % artım qeyd alınıb. Həmçinin gəlmə turizmi tam bərpa olunmasa da, bu istiqamətdə gəlirlər 2024-cü ildə 3,4 milyard manata çatıb ki, bu da 2019-cu ilə nisbətən 14,4 % çoxdur. Bu artımlar öz növbəsində pandemiyadan sonra turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə fəaliyyəti sahəsində hər il orta hesabla 28,9 % böyüməni şərtləndirib. Nəticədə turizm sahəsində 2024-cü ildə ÜDM istehsalı 2019-cu illə müqayisədə 13,5 % çox olub. Ümumilikdə müstəqillik tarixində ilk dəfə 2024-cü ildə turizm sektorunun iqtisadiyyatda payı 4,7 %-ə yüksəlib".
K.Quluzadənin sözlərinə görə, qlobal və regional geosiyasi amillərin təsiri ilə 2025-ci ilin ötən 10 ayında Azərbaycana səfərlərdə 1,7 % və yaxud 38 min nəfər azalma qeydə alınıb: "Buna əsas səbəb iki əhəmiyyətli bazar üzrə müşahidə edilən geriləmə dinamikasıdır. 2024-cü ildə Azərbaycanın turizm sektoru üzrə Rusiya birinci, Hindistan isə üçüncü ən böyük turizm bazarı olub. Ötən ilin dekabr ayından sonra Rusiyadan hava nəqliyyatı ilə sərnişindaşıma fəaliyyətinin coğrafiyası kiçilib və intensivliyi azalıb. Belə ki, 2024-cü ilin ilk on ayında Rusiyanın 27 hava limanından Azərbaycana 6 600-dən çox uçuş həyata keçirildiyi halda cari ildə 17 hava limanından cəmi 4 500 uçuş həyata keçirilib ki, bu da uçuş coğrafiyasının 37 %, uçuş sayının isə 32 % azalması deməkdir. Bu isə bu ilin 10 ayında Rusiya vətəndaşlarının sayının 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 100 min nəfər və yaxud 15,9 % azalması ilə nəticələnib".
Bundan başqa, turizm rəsmisi qeyd edib ki, 2025-ci ilin may ayında baş verən Hindistan-Pakistan münaqişəsindən sonra iyun ayından başlayaraq Hindistan bazarında kəskin geriləmə müşahidə olunub: "Belə ki, iyun-oktyabr ayında Hindistandan turist səfərlərinin sayı əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,9 dəfədən çox azalıb. Nəticədə cari ilin yanvar-oktyabr aylarının ümumi statistikasında ölkəmizə səfər edən Hindistan vətəndaşlarının sayı 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 59,1 min nəfər və yaxud 29,3 % azalıb".
"Ümumilikdə isə müqayisə dövründə bu iki bazar üzrə gəlmə sayında 159,1 min nəfər azalma olub. Digər turizm bazarları üzrə artımlar Rusiya və Hindistandan səfərlərdə müşahidə edilən azalmanın 75,5 %-i kompensasiya edib. Belə ki, cari ilin yanvar-oktyabr aylarında ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə Şimal-Şərqi Asiya ölkələrindən gələnlərin sayında 40 %, Mərkəzi Asiya ölkələrindən səfər edənlərin sayında 22 %, Qərbi Avropa ölkələrindən gələnlərin sayında isə 9 % artım, o cümlədən İsrail vətəndaşlarının sayında 2 dəfə, Çin vətəndaşlarının sayında 1.5 dəfə, Qazaxıstan vətəndaşlarının sayında 19 %, Özbəkistan vətəndaşlarının sayında isə 36 % artım qeydə alınıb", - deyə K.Quluzadə vurğulayıb.
Bundan başqa, onun sözlərinə görə, daxili turizmin inkişafı və iaşə xidmətləri sahəsində böyümənin təsiri ilə 2025-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında turistlərin yerləşdirilməsi və iaşə fəaliyyətində ÜDM istehsalı 9,2 % artıb, o cümlədən bu fəaliyyət sahəsində muzdla çalışanların sayında 10,5 min nəfər və yaxud 19,1 % artım qeydə alınıb: "Bundan başqa hesabat ilinin ilk doqquz ayında turizm xidmətləri üzrə 534 milyon ABŞ dolları məbləğində müsbət saldo yaranıb".