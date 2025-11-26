Azərbaycana turist axını 2 %-ə yaxın azalıb
- 26 noyabr, 2025
- 16:16
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycana 183 ölkədən 2 milyon 171,6 min və yaxud ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,7 % az əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, gələnlərin 24,4 %-i Rusiya, 17,4 %-i Türkiyə, 8 %-i İran, 6,6 %-i Hindistan, 4,3 %-i Səudiyyə Ərəbistanı, 4,2 %-i Gürcüstan, 4 %-i Qazaxıstan, 3,4 %-i Pakistan, 2,6 %-i Çin, 2,4 %-i İsrail, 2,3 %-i Özbəkistan, 1,6 %-i Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, 1,4 %-i Ukrayna, 1,2 %-i Türkmənistan, hər birindən 1,1 % olmaqla Belarus, Böyük Britaniya və Küveyt, 12,9 %-i digər ölkələrin vətəndaşları olublar.
Gələnlərin 66,4 %-ini kişilər, 33,6 %-ini qadınlar təşkil edib.
Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə İsraildən gələnlərin sayı 2,1 dəfə, Tacikistandan - 1,8 dəfə, Yaponiyadan - 1,6 dəfə, İordaniyadan - 1,5 dəfə, Çindən - 49,4 %, Qırğızıstandan - 37,3 %, Özbəkistandan - 35,8 %, Qazaxıstandan - 19,4 %, Almaniyadan - 17 %, Kanadadan - 16,7 %, ABŞ-dan - 16,4 %, İtaliyadan - 16,3 %, Pakistandan - 12,7 %, Cənubi Koreyadan - 11,8 % artıb.
2024-cü ilin yanvar-oktyabr ayları ilə müqayisədə Avropa İttifaqına üzv ölkələrdən gələnlərin sayı 7,9 % artaraq 101,5 min nəfər, körfəz ölkələrindən gələnlərin sayı 3,5 % azalaraq 352,6 min nəfər, MDB ölkələrindən gələnlərin sayı 8,2 % azalaraq 740,8 min nəfər olub, digər ölkələrdən gələnlərin sayı isə 3,5 % artaraq 976,7 min nəfər təşkil edib.
Ölkəmizə gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 76,3 %-i hava, 22,4 %-i dəmir yolu və avtomobil, 1,3 %-i isə dəniz nəqliyyatından istifadə edib.