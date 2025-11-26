Турпоток в Азербайджан сократился почти на 2%

Азербайджан за январь-октябрь 2025 года посетили 2 млн 171,6 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства из 183 стран мира.

Согласно данным Государственного комитета статистики, это на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди прибывших 24,4% составили граждане России, 17,4% - Турции, 8% - Ирана, 6,6% - Индии, 4,3% - Саудовской Аравии, 4,2% - Грузии, 4% - Казахстана, 3,4% - Пакистана, и др.

При этом мужчины преобладали в потоке иностранных гостей – 66,4% против 33,6% женщин.

Число посетителей из Израиля увеличилось в 2,1 раза по сравнению с прошлогодними показателями, из Таджикистана- в 1,8 раза, Японии - в 1,6 раза и Иордании - в 1,5 раза.

Число туристов из Европейского Союза выросло на 7,9%, достигнув 101,5 тыс. человек. В то же время наблюдалось снижение числа гостей из стран Персидского залива на 3,5% (до 352,6 тыс. человек) и из государств СНГ на 8,2% (до 740,8 тыс. человек).

Турпоток из других стран мира вырос на 3,5%, составив 976,7 тыс. человек.

Большинство иностранцев предпочли добираться до Азербайджана воздушным транспортом – 76,3% от общего числа. Наземные виды транспорта – железнодорожный и автомобильный – выбрали 22,4% прибывших, в то время как морским путем в страну прибыли лишь 1,3% гостей.