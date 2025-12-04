Госагентство по туризму прокомментировало снижение турпотока в страну

Снижение числа иностранных граждан и лиц без гражданства, посетивших Азербайджан в январе-октябре этого года, на 1,7% в годовом сравнении связано с отрицательной динамикой на двух ключевых туристических рынках.

Об этом Report заявил советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

Он напомнил, что в постпандемийный период число туристов, посещающих Азербайджан, ежегодно увеличивалось в среднем на 49,1%, достигнув 2,6 млн человек в 2024 году: "В прошлом году был зафиксирован рост расходов на одного туриста примерно на 75% по сравнению с 2019 годом. Хотя въездной туризм еще не полностью восстановился, доходы от этого направления в 2024 году достигли 3,4 млрд манатов, что на 14,4% больше, чем в 2019 году. Эти увеличения, в свою очередь, обусловили среднегодовой рост в сфере размещения туристов и общественного питания на 28,9% после пандемии. В результате производство ВВП в туристическом секторе в 2024 году было на 13,5% выше по сравнению с 2019 годом. В целом, впервые за историю независимости доля туристического сектора в экономике в 2024 году выросла до 4,7%".

По словам Гулузаде, под влиянием глобальных и региональных геополитических факторов за 10 месяцев 2025 года число поездок в Азербайджан сократилось на 1,7% или на 38 тыс. человек в годовом выражении: "Основной причиной является отрицательная динамика по двум важным рынкам. В 2024 году Россия была первым, а Индия - третьим крупнейшим туристическим рынком для туристического сектора Азербайджана. После декабря прошлого года география и интенсивность пассажирских авиаперевозок из России сократилась. За десять месяцев 2024 года из 27 аэропортов России в Азербайджан было совершено более 6 600 рейсов, тогда как в текущем году из 17 аэропортов выполнено всего 4 500 рейсов, что означает сокращение географии полетов на 37% и количества рейсов - на 32%. Это привело к снижению числа российских граждан, посетивших Азербайджан за 10 месяцев этого года, на 100 тыс. человек или на 15,9%, по сравнению с тем же периодом 2024 года".

Кроме того, представитель туристической отрасли отметил, что после индо-пакистанского конфликта в мае 2025 года с июня наблюдается резкое снижение притока туристов из Индии: "Так, в июне-октябре количество туристических поездок из Индии сократилось более чем в 2,9 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. В результате, в общей статистике за январь-октябрь текущего года число индийских граждан, посетивших нашу страну, сократилось на 59,1 тыс. человек или на 29,3%, по сравнению с тем же периодом 2024 года".

В целом, подчеркивает Гулузаде, за сравниваемый период по этим двум рынкам произошло снижение на 159,1 тыс. человек: "Приток туристов из других направлений компенсировал 75,5% сокращения поездок из России и Индии. К примеру, в январе-октябре текущего года на 40% выросло число туристов из стран Северо-Восточной Азии, на 22% - из Центральной Азии, на 9% - из стран Западной Европы, в том числе наблюдался двукратный рост числа граждан Израиля, полуторакратный рост числа граждан Китая, увеличение числа граждан Казахстана на 19%, а граждан Узбекистана на 36%".

Кроме того, по его словам, благодаря развитию внутреннего туризма и росту в сфере услуг общественного питания, в январе-октябре 2025 года производство ВВП в сфере размещения туристов и общественного питания увеличилось на 9,2%, в том числе количество наемных работников в этой сфере выросло на 10,5 тыс. человек или на 19,1%: "Кроме того, за первые девять месяцев отчетного года по туристическим услугам образовалось положительное сальдо в размере $534 млн".