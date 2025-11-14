İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsizlərin sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    • 14 noyabr, 2025
    • 15:18
    Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsizlərin sayı açıqlanıb

    Cari ilin noyabr ayının 1-i vəziyyətinə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumlarında qeydiyyata alınmış işsiz şəxslərin sayı 237 min 900 nəfər olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.

    Belə ki, onların 51,2%-ni qadınlar təşkil edib. İşsizlikdən sığorta ödənişinin orta aylıq məbləği 499,3 manat olub.

    İşsizlik məşğulluq Dövlət Statistika Komitəsi
    Названо число безработных в Азербайджане
    Nearly 238,000 unemployed registered in Azerbaijan as of November 1

