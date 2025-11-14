Названо число безработных в Азербайджане

По состоянию на 1 ноября текущего года количество безработных, зарегистрированных в местных подразделениях Государственного агентства занятости, составило 237 900 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

51,2% из них составляли женщины. Средний ежемесячный размер выплаты страхования по безработице составил 499,3 маната.