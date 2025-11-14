Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Названо число безработных в Азербайджане

    Социальная защита
    • 14 ноября, 2025
    • 15:24
    По состоянию на 1 ноября текущего года количество безработных, зарегистрированных в местных подразделениях Государственного агентства занятости, составило 237 900 человек.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    51,2% из них составляли женщины. Средний ежемесячный размер выплаты страхования по безработице составил 499,3 маната.

    статистика Госкомстат безработица
    Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsizlərin sayı açıqlanıb
    Nearly 238,000 unemployed registered in Azerbaijan as of November 1

    Лента новостей