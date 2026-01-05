İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Futbol
    • 05 yanvar, 2026
    • 17:15
    Zirə Rumıniya, Çexiya və Ukrayna klubları ilə yoxlama oyunu keçirəcək

    Qış təlim-məşq toplanışının ikinci hissəsini Türkiyədə keçəcək "Zirə" Rumıniya, Çexiya və Ukrayna klubları ilə üz-üzə gələcək.

    Bu barədə "Report"a paytaxt təmsilçisindən məlumat verilib.

    Komanda Antalyada 3 matça çıxacaq.

    "Qartallar" yanvarın 12-də Rumıniyanın "Çiksereda", 16-da isə Ukraynanın "Aleksandriya" və Çexiyanın "Bohemians 1905" klubları ilə qarşılaşacaq.

    "Zirə" klubu qış toplanışı yoxlama oyunları Antalya

