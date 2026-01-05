ABŞ-də vitse-prezidentin evində baş vermiş hadisədən sonra bir nəfər saxlanılıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Digər ölkələr
    • 05 yanvar, 2026
    • 17:09
    ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vensin Ohayo ştatındakı evində baş vermiş hadisə fonunda bir nəfər saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABC telekanalı polisə istinadən məlumat yayıb.

    "Polis səhər saatlarından vitse-prezident Cey Di Vensin evində baş vermiş hadisəni araşdırır. Azı bir nəfərin saxlanıldığını bildirib", - məlumatda qeyd edilib.

    Hadisənin təfərrüatları açıqlanmayıb, lakin şahidlərin vitse-prezidentin evində sınıq pəncərələr gördükləri qeyd olunub.

    ABŞ Cey Di Vens
    В США один человек задержан после инцидента в доме вице-президента

