В США один человек задержан после инцидента в доме вице-президента

Один человек был задержан на фоне инцидента в доме вице-президента США Джей Ди Вэнса в штате Огайо.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на полицию.

"Полиция расследует инцидент, произошедший рано утром в понедельник в доме вице-президента Джей Ди Вэнса в Цинциннати... Полиция заявила, что по меньшей мере один человек задержан", - сообщил телеканал.

Подробности происшествия не сообщаются, однако отмечается, что очевидцы заметили несколько разбитых окон в доме вице-президента.