В США один человек задержан после инцидента в доме вице-президента
- 05 января, 2026
- 16:33
Один человек был задержан на фоне инцидента в доме вице-президента США Джей Ди Вэнса в штате Огайо.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на полицию.
"Полиция расследует инцидент, произошедший рано утром в понедельник в доме вице-президента Джей Ди Вэнса в Цинциннати... Полиция заявила, что по меньшей мере один человек задержан", - сообщил телеканал.
Подробности происшествия не сообщаются, однако отмечается, что очевидцы заметили несколько разбитых окон в доме вице-президента.
