"Araz-Naxçıvan"ın 2026-cı ildəki ilk məşqində 12 futbolçu iştirak edib

    • 05 yanvar, 2026
    • 17:23
    Araz-Naxçıvanın 2026-cı ildəki ilk məşqində 12 futbolçu iştirak edib

    "Araz-Naxçıvan" Bakıda qış təlim-məşq toplanışına start verib.

    Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, 2026-cı ilin ilk məşqinə yeni baş məşqçi Andrey Demçenkonun rəhbərliyi altında 12 futbolçu çıxıb.

    Legionerlərdən yalnız Bruno Franko məşqdə yer alıb. Digər əcnəbilər isə sabahdan çalışmalara qoşulacaqlar.

