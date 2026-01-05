"Araz-Naxçıvan"ın 2026-cı ildəki ilk məşqində 12 futbolçu iştirak edib
Futbol
- 05 yanvar, 2026
- 17:23
"Araz-Naxçıvan" Bakıda qış təlim-məşq toplanışına start verib.
Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, 2026-cı ilin ilk məşqinə yeni baş məşqçi Andrey Demçenkonun rəhbərliyi altında 12 futbolçu çıxıb.
Legionerlərdən yalnız Bruno Franko məşqdə yer alıb. Digər əcnəbilər isə sabahdan çalışmalara qoşulacaqlar.
Son xəbərlər
18:35
Foto
Video
Salyandakı avtomobil qəzasında ölənlərin sayı üçə çatıb - YENİLƏNİB-2Hadisə
18:30
ABŞ vitse-prezidentinin evinə ziyan vuran şəxs saxlanılıbDigər ölkələr
18:13
Foto
"Kəpəz" Futbol Akademiyasında futbolçu seçimləri aparılıbFutbol
18:11
Avropa Komissiyası: Qrenlandiyanın statusunu yalnız onun sakinləri həll edə bilərlərDigər ölkələr
18:05
Ərdoğan BƏƏ Prezidenti ilə Qəzzanın yenidən bərpasını müzakirə edibRegion
18:00
Almaniyada axtarışda olan ukraynalı keçmiş deputat saxlanılıbRegion
17:59
"Yandex" bir ayda Azərbaycandakı bazar payının 24 %-ni itiribİKT
17:56
"Spartak" Xuan Karlos Karsedonun təyinatını açıqlayıbFutbol
17:53
Video