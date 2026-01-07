Azərbaycan Premyer Liqasında XIX turun oyun proqramı məlum olub
Futbol
- 07 yanvar, 2026
- 12:48
Misli Premyer Liqasının XIX turunun oyun proqramı məlum olub.
Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasından məlumat verilib.
Misli Premyer Liqası
II dövrə, XIX tur
8 fevral
16:00. "Sabah" – "Araz-Naxçıvan"
"Bank Respublika Arena"
18:30. "Sumqayıt" – "Zirə"
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
9 fevral
14:30. "İmişli" – "Kəpəz"
Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu
18:30. "Turan Tovuz" – "Karvan-Yevlax"
Tovuz şəhər stadionu
10 fevral
14:30. "Şamaxı" – "Qarabağ"
Şamaxı şəhər stadionu
19:00. "Neftçi" – "Qəbələ"
"Palms Sports Arena"
