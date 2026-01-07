İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Azərbaycan Premyer Liqasında XIX turun oyun proqramı məlum olub

    Futbol
    • 07 yanvar, 2026
    • 12:48
    Azərbaycan Premyer Liqasında XIX turun oyun proqramı məlum olub

    Misli Premyer Liqasının XIX turunun oyun proqramı məlum olub.

    Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasından məlumat verilib.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XIX tur

    8 fevral

    16:00. "Sabah" – "Araz-Naxçıvan"

    "Bank Respublika Arena"

    18:30. "Sumqayıt" – "Zirə"

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    9 fevral

    14:30. "İmişli" – "Kəpəz"

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    18:30. "Turan Tovuz" – "Karvan-Yevlax"

    Tovuz şəhər stadionu

    10 fevral

    14:30. "Şamaxı" – "Qarabağ"

    Şamaxı şəhər stadionu

    19:00. "Neftçi" – "Qəbələ"

    "Palms Sports Arena"

    Misli Premyer Liqası "Sabah" klubu "Araz-Naxçıvan" klubu XIX tur Peşəkar Futbol Liqası

