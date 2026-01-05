İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    "Fənərbağça"nın 8 futbolçusu Türkiyə Superkuboku oyununda meydana çıxmayacaq

    Futbol
    • 05 yanvar, 2026
    • 17:29
    Fənərbağçanın 8 futbolçusu Türkiyə Superkuboku oyununda meydana çıxmayacaq

    "Fənərbağça"nın 8 futbolçusu Türkiyə Superkubokunun yarımfinalında "Samsunspor"a qarşı keçirəcəkləri oyunu buraxacaq.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, komandadan ayrılacağı gözlənilən İrfan Can Eğribayatla yanaşı, zədəli oyunçular Nelson Semedo, Edson Alvares, Arçi Braun və Anderson Talişka Adanaya aparılmayıb.

    Fred cəzalı olduğu üçün meydana çıxa bilməyəcək. Afrika Millətlər Kubokunda iştirak edən malili oyunçu Dorjeles Nene və mərakeşli Yussef En-Nesiri də heyətdə yer almayıb.

    Qeyd edək ki, "Fənərbağça" - "Samsunspor" qarşılaşması yanvarın 6-da Yeni Adana Stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 21:30-da başlanacaq. Cütün qalibi yanvarın 10-da Atatürk Olimpiya Stadionunda "Qalatasaray" - "Trabzonspor" duelinin güclüsü ilə görüşəcək. Həmin matç bu gün, saat 21:30-da start götürəcək.

    Fənərbağça Türkiyə Superkuboku səkkiz futbolçu cəzalı futbolçu Zədəli futbolçular "Samsunspor"

