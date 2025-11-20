İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Sümük İliyi Transplantasiyası Mərkəzində il ərzində 150-yə yaxın əməliyyat nəzərdə tutulub

    Sağlamlıq
    • 20 noyabr, 2025
    • 13:13
    Sümük İliyi Transplantasiyası Mərkəzində il ərzində 150-yə yaxın əməliyyat nəzərdə tutulub

    Yeni Klinikada Sümük İliyi Transplantasiyası Mərkəzində ilkin mərhələdə il ərzində 150-yə yaxın ilik transplantasiyası nəzərdə tutulub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in icraçı direktoru Vüqar Qurbanov Yeni Klinikada təşkil olunmuş brifinqdə jurnalistlərin suallarını cavablayarkən deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu sayın növbəti illərdə artırılması nəzərdə tutulub:

    "İlkin mərhələdə minimum 150 ilik transplantasiyası əməliyyatı nəzərdə tutulub. Öncəlik isə uşaqlara veriləcək. Çünki ölkədə ilik transplantasiyasına ehtiyacı olan çox uşaq var".

    TƏBİB Vüqar Qurbanov Sümük İliyi Transplantasiyası Mərkəzi
    В Центре трансплантации костного мозга планируется около 150 операций в год
    Azerbaijan plans around 150 bone marrow transplants annually at new center

    Son xəbərlər

    14:16

    Şalva Papuaşvili Ermənistan Prezidenti ilə Orta Dəhlizin region üçün strateji əhəmiyyətini müzakirə edib

    Region
    14:13

    İrandan Azərbaycana PUA ilə 33 kiloqramdan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    14:09

    Livanın Baş naziri İsraili sərhəd mübahisəsinin müzakirəsindən imtina etməkdə günahlandırıb

    Digər ölkələr
    14:06
    Foto

    Növbəti köç karvanı Şuşakəndə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    14:04

    Azərbaycan daha bir güləşçisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının finalına çıxıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    14:01

    Çinin Baş naziri Tayvan mübahisəsi fonunda G20-də yaponiyalı həmkarı ilə görüşdən imtina edib

    Digər ölkələr
    13:54

    Elxan Abdullayev: "Avropa çempionatının seçmə mərhələsində qrupdan çıxa bilməməyimizin səbəbləri var"

    Futbol
    13:50

    Vüqar Qurbanov: Bölgələrdə bəzi tibb müəssisələrində stomatoloq ştatının ləğvi ilə bağlı xəbərdarlıq edilib

    Sağlamlıq
    13:46
    Foto

    Növbəti köç karvanı Hadruta çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti