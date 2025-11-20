Sümük İliyi Transplantasiyası Mərkəzində il ərzində 150-yə yaxın əməliyyat nəzərdə tutulub
Sağlamlıq
- 20 noyabr, 2025
- 13:13
Yeni Klinikada Sümük İliyi Transplantasiyası Mərkəzində ilkin mərhələdə il ərzində 150-yə yaxın ilik transplantasiyası nəzərdə tutulub.
"Report" xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in icraçı direktoru Vüqar Qurbanov Yeni Klinikada təşkil olunmuş brifinqdə jurnalistlərin suallarını cavablayarkən deyib.
Onun sözlərinə görə, bu sayın növbəti illərdə artırılması nəzərdə tutulub:
"İlkin mərhələdə minimum 150 ilik transplantasiyası əməliyyatı nəzərdə tutulub. Öncəlik isə uşaqlara veriləcək. Çünki ölkədə ilik transplantasiyasına ehtiyacı olan çox uşaq var".
Son xəbərlər
14:16
Şalva Papuaşvili Ermənistan Prezidenti ilə Orta Dəhlizin region üçün strateji əhəmiyyətini müzakirə edibRegion
14:13
İrandan Azərbaycana PUA ilə 33 kiloqramdan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıbHadisə
14:09
Livanın Baş naziri İsraili sərhəd mübahisəsinin müzakirəsindən imtina etməkdə günahlandırıbDigər ölkələr
14:06
Foto
Növbəti köç karvanı Şuşakəndə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
14:04
Azərbaycan daha bir güləşçisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının finalına çıxıb - YENİLƏNİBFərdi
14:01
Çinin Baş naziri Tayvan mübahisəsi fonunda G20-də yaponiyalı həmkarı ilə görüşdən imtina edibDigər ölkələr
13:54
Elxan Abdullayev: "Avropa çempionatının seçmə mərhələsində qrupdan çıxa bilməməyimizin səbəbləri var"Futbol
13:50
Vüqar Qurbanov: Bölgələrdə bəzi tibb müəssisələrində stomatoloq ştatının ləğvi ilə bağlı xəbərdarlıq edilibSağlamlıq
13:46
Foto