В Центре трансплантации костного мозга планируется около 150 операций в год
Здоровье
- 20 ноября, 2025
- 13:36
В Центре трансплантации костного мозга в "Ени клиника" на начальном этапе запланировано около 150 трансплантаций костного мозга в год.
Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.
По его словам, в последующие годы это число планируется увеличить:
"На начальном этапе запланировано минимум 150 операций по трансплантации костного мозга. Приоритет будет отдан детям. Потому что в стране много детей, нуждающихся в трансплантации костного мозга".
