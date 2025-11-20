Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Центре трансплантации костного мозга планируется около 150 операций в год

    Здоровье
    • 20 ноября, 2025
    • 13:36
    В Центре трансплантации костного мозга планируется около 150 операций в год

    В Центре трансплантации костного мозга в "Ени клиника" на начальном этапе запланировано около 150 трансплантаций костного мозга в год.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

    По его словам, в последующие годы это число планируется увеличить:

    "На начальном этапе запланировано минимум 150 операций по трансплантации костного мозга. Приоритет будет отдан детям. Потому что в стране много детей, нуждающихся в трансплантации костного мозга".

    Sümük İliyi Transplantasiyası Mərkəzində il ərzində 150-yə yaxın əməliyyat nəzərdə tutulub
    Azerbaijan plans around 150 bone marrow transplants annually at new center

