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Ягут Гараева: В настоящее время действует 18 пандемических больниц

Ягут Гараева: В настоящее время действует 18 пандемических больниц "В настоящее время действуют 18 пандемических больниц. Есть также резервные медицинские учреждения".
Здоровье
20 августа 2021 г. 11:13
Ягут Гараева: В настоящее время действует 18 пандемических больниц

"В настоящее время действует 18 пандемических больниц. Есть также резервные медицинские учреждения для больных коронавирусом".

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров.

По ее словам, во время последней волны распространения вируса в Азербайджане действовало около 40 пандемических больниц:

"Мы должны очень серьезно соблюдать все правила карантинного режима", - добавила она.

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Версия на английском языке Azerbaijan accounts for 18 pandemic hospitals, TABIB official says
Версия на азербайджанском языке Yaqut Qarayeva: “Hazırda 18 pandemiya xəstəxanası fəaliyyət göstərir”

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