Ягут Гараева: В настоящее время действует 18 пандемических больниц

"В настоящее время действует 18 пандемических больниц. Есть также резервные медицинские учреждения для больных коронавирусом".
Как сообщает Report, об этом заявила заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров.
По ее словам, во время последней волны распространения вируса в Азербайджане действовало около 40 пандемических больниц:
"Мы должны очень серьезно соблюдать все правила карантинного режима", - добавила она.