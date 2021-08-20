Ягут Гараева: В настоящее время действует 18 пандемических больниц

"В настоящее время действуют 18 пандемических больниц. Есть также резервные медицинские учреждения".

"В настоящее время действует 18 пандемических больниц. Есть также резервные медицинские учреждения для больных коронавирусом".

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров.

По ее словам, во время последней волны распространения вируса в Азербайджане действовало около 40 пандемических больниц:

"Мы должны очень серьезно соблюдать все правила карантинного режима", - добавила она.