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Врачи назвали редкий симптом коронавируса

Врачи назвали редкий симптом коронавируса У некоторых заболевших COVID-19 может развиться конъюнктивит, в редких случаях у зараженного могут гноиться глаза.
Здоровье
14 января 2022 г. 00:36
Врачи назвали редкий симптом коронавируса

У некоторых заболевших COVID-19 может развиться конъюнктивит, в редких случаях у зараженного могут гноиться глаза.

Как передает Report, об этом в беседе с URA.RU рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Может происходить поражение слизистой, конъюнктивит. И на фоне этого гноятся глаза, но это все-таки редко бывает, потому что гной - свидетельство присоединения бактериальной флоры на фоне развернутого воспаления", - отметил медик.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в свою очередь пояснил, что некоторые люди подвержены развитию болезней глаз из-за воздействия коронавируса на организм. Этот симптом встречается редко и только у небольшой доли заболевших, уточнил иммунолог.

По словам Болибока, этот симптом можно вылечить обычными противовоспалительными препаратами.

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