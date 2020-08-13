Врач рассказала об опасности COVID-19 для мозга

Коронавирус нового типа оказывает влияние не только на дыхательную систему, но и на центральную нервную систему, в том числе на мозг.

Коронавирус нового типа оказывает влияние не только на дыхательную систему, но и на центральную нервную систему, в том числе на мозг.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

По ее словам, у каждого человека, который перенес коронавирусную инфекцию, фиксируются изменения со стороны мозга. При этом подобные изменения наблюдаются даже у переболевших в легкой форме, отметила врач.

Известные симптомы заболевания, потеря обоняния и вкуса, указывают на поражение центральной нервной системы, заявила Намазова-Баранова.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 20 млн, умерли более 740 тысяч человек.