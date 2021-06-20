Врач предупредила о новой смертельной тактике COVID-19

Врач-инфекционист Светлана Малиновская сообщила об изменении тактики коронавирусной инфекции.
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"Люди поступают, мы отслеживаем их показатели и видим, с какой невероятной скоростью происходит изменение крови буквально за часы. Количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов", - пояснила Малиновская.
Затем у пациента с коронавирусом может произойти инфаркт, добавила медик.
Также Малиновская обратила внимание, что при поступлении новых зараженных приходится часто менять схему лечения, ориентируясь на ситуацию.
Вакцины эффективны против мутировавших штаммов коронавируса, в том числе и индийского, отметила врач. Еще она сравнила SARS-CoV-2 c преступником, поменявшим внешность с помощью пластической операции.
"Но отпечатки пальцев у него остались теми же", - заключила инфекционист.