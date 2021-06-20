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Врач предупредила о новой смертельной тактике COVID-19

Врач предупредила о новой смертельной тактике COVID-19 Врач-инфекционист Светлана Малиновская сообщила об изменении тактики коронавирусной инфекции.
Здоровье
20 июня 2021 г. 23:51
Врач предупредила о новой смертельной тактике COVID-19

Врач-инфекционист Светлана Малиновская сообщила об изменении тактики коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на "Московский комсомолец", по ее словам, COVID-19 стал действовать более непредсказуемо, передает

"Люди поступают, мы отслеживаем их показатели и видим, с какой невероятной скоростью происходит изменение крови буквально за часы. Количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов", - пояснила Малиновская.

Затем у пациента с коронавирусом может произойти инфаркт, добавила медик.

Также Малиновская обратила внимание, что при поступлении новых зараженных приходится часто менять схему лечения, ориентируясь на ситуацию.

Вакцины эффективны против мутировавших штаммов коронавируса, в том числе и индийского, отметила врач. Еще она сравнила SARS-CoV-2 c преступником, поменявшим внешность с помощью пластической операции.

"Но отпечатки пальцев у него остались теми же", - заключила инфекционист.

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