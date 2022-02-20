О нас
Report Georgia
Аудио новости

Врач перечислила признаки нарушения работы мозга после COVID-19

Врач перечислила признаки нарушения работы мозга после COVID-19 Коронавирусная инфекция может привести к нарушению мозгового кровообращения.
Здоровье
20 февраля 2022 г. 09:31
Врач перечислила признаки нарушения работы мозга после COVID-19

Коронавирусная инфекция может привести к нарушению мозгового кровообращения.

Как передает Report, об этом заявила в разговоре с радио Sputnik врач-невролог Юлия Евсютина.

"Основными причинами, которые влияют на повреждение сосудов, являются гипертоническая болезнь, то есть повышение артериального давления, атеросклероз и сахарный диабет. У пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, также усиливаются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний", - сказала она.

Специалист уточнила, что нарушения в кровоснабжении мозга бывают острые и хронические. Хронические нарушения, как правило, проявляются через головную боль, головокружение, слабость, шум в ушах, снижение памяти, концентрации внимания и остроты зрения.

При обнаружении таких симптомов следует немедленно обратиться к врачу, подчеркнула Евсютина.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Первый газ с Абшерона будет получен в 2023 году
Первый газ с "Абшерона" будет получен в 2023 году
18 февраля 2022 г. 13:23
Вилаят Эйвазов назначил генерала на высокую должность
Вилаят Эйвазов назначил генерала на высокую должность
18 февраля 2022 г. 11:49
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
17 февраля 2022 г. 12:16
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
17 февраля 2022 г. 09:42
TARSİM выдвинул предложение об обязательном аграрном страховании
TARSİM выдвинул предложение об обязательном аграрном страховании
16 февраля 2022 г. 18:45
В Азербайджанском Каспийском морском пароходстве зарплаты увеличены на 15%
В "Азербайджанском Каспийском морском пароходстве" зарплаты увеличены на 15%
15 февраля 2022 г. 14:24
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
15 февраля 2022 г. 13:16
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
14 февраля 2022 г. 17:54
Украинский депутат: Ходжалинский геноцид - самое жестокое кровопролитие Карабахской войны
Украинский депутат: Ходжалинский геноцид - самое жестокое кровопролитие Карабахской войны
14 февраля 2022 г. 16:52
ЦБА разъяснил порядок обмена поврежденных купюр
ЦБА разъяснил порядок обмена поврежденных купюр
14 февраля 2022 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi