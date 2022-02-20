Врач перечислила признаки нарушения работы мозга после COVID-19

Коронавирусная инфекция может привести к нарушению мозгового кровообращения.

Коронавирусная инфекция может привести к нарушению мозгового кровообращения.

Как передает Report, об этом заявила в разговоре с радио Sputnik врач-невролог Юлия Евсютина.

"Основными причинами, которые влияют на повреждение сосудов, являются гипертоническая болезнь, то есть повышение артериального давления, атеросклероз и сахарный диабет. У пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, также усиливаются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний", - сказала она.

Специалист уточнила, что нарушения в кровоснабжении мозга бывают острые и хронические. Хронические нарушения, как правило, проявляются через головную боль, головокружение, слабость, шум в ушах, снижение памяти, концентрации внимания и остроты зрения.

При обнаружении таких симптомов следует немедленно обратиться к врачу, подчеркнула Евсютина.