Врач назвала опасные для здоровья утренние привычки

Необходимо отказаться от привычной чашки кофе или стакана апельсинового сока по утрам

Врач Мириам Стоппард назвала утренние привычки, которые могут навредить здоровью. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Mirror.

По словам медика, не следует пытаться делать энергичные упражнения вскоре после пробуждения, потому что тело обезвожено, и ткани из-за этого плохо растягиваются. Неосторожные занятия спортом могут привести к травме позвоночника, предупреждает Стоппард.

Кроме того, необходимо отказаться от привычной чашки кофе или стакана апельсинового сока по утрам, так как эти напитки сильно повышают уровень сахара в крови. Это происходит потому, что сразу после пробуждения процессы, контролирующие уровень инсулина в крови, не работают так, как нужно. Поэтому медик рекомендует позавтракать перед приемом этих напитков.