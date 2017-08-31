Врач-кардиолог: В Азербайджане трое попали в предсмертное состояние от употребления энергетических напитков - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Интервью информационному агентству Report заведующего кардиологическим отделением Центральной клиники, вице-президента Объединения кардиологов тюркского мира, заслуженного врача Фирдовси Ибрагимова.
- Какова нынешняя ситуация в Азербайджане с сердечно-сосудистыми заболеваниями?
- В течение прошлого года в Азербайджане по различным причинам 53 тыс. человек попрощались с жизнью. Из них 32 тыс. смертей произошли из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Это страшный показатель. Нам важно снизить эту цифру. Для этого надо постараться снизить причины возникновения болезни.
Причины возникновения сердечно-сосудистых заболеваний различны. В первую очередь хочу выделить высокое кровяное давление. Кровяное давление не должно быть 130-140/90, а ниже. В целом, в причинах возникновения сердечно-сосудистых заболеваний важную роль играют такие факторы, как высокое кровяное давление, принадлежность к мужскому полу, холестерин, высокий уровень сахара, сигареты и наследственный фактор. Если у человека из этих шести факторов присутствуют несколько, риск возникновения сердечно-сосудистого заболевания у него велик.
- Что должны делать больные, рискующие заболеть?
- Для успешного лечения болезни очень важно своевременно поставить диагноз. Естественно, своевременно поставленные диагнозы приводят к сокращению смертей.
Например, сейчас в динамике роста сердечно-сосудистых заболеваний наблюдается серьезный спад. В последнее время люди чаще ходят на обследования, и в результате этого болезнь выявляется раньше. Наряду со своевременным обследованием, люди должны уметь держать давление в норме, потому что повышенное давление действительно создает проблемы. Люди не используют вовремя лекарства от давления, принимают соленую пищу. Хотя принимать в день больше 4 граммов соли нельзя. Если есть давление, каждый день следует принимать лекарства.
Повышение давления в результате непринятия своевременно лекарств приводит к инфаркту, кровоизлиянию в мозг, инсульту, почечной недостаточности и другим серьезным проблемам.
Кроме того, курильщики также должны всерьез призадуматься. Курение сигарет в четыре раза увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В связи с сигаретами есть запреты, но их недостаточно. Запреты нужно увеличить.
- В целом, как люди могут защититься от сердечно-сосудистых заболеваний?
- Гражданам страны важно сохранять вес тела в норме. У больных сахарным диабетом количество сахара в крови не должно превышать 140 мг/дл. В противном случае организм может столкнуться с серьезной трудностью. При сахаре со временем идет процесс закупорки вен. Для замедления этого процесса люди должны хорошо следить за собой.
Уровень холестерина должен быть в норме. Нужно избегать жирной пищи, обязательно использовать растительные масла. Преимущественно отдавать предпочтение фруктам и овощам, блюдам из курицы и рыбы. Важно беречься от грязного воздуха.
- С какого возраста нужно начинать регулярную диагностику сердечно-сосудистой системы? При каких беспокойствах нужно обращаться к врачу?
- В первую очередь для выявления врожденных пороков мы обследуем всех детей. Но самое идеальное обследование – это проверка ребенка в чреве матери на 13-16 неделе. Если имеются очень серьезные пороки, беременность следует прерывать, мелкие пороки нужно лечить своевременно. Есть врожденные пороки сердца, есть приобретенные патологии сердца. Важно проводить обследование детей с младенчества, устранять инфекции, удалять гнилые зубы.
Что касается взрослых, если нет ишемической болезни сердца, наследственного фактора, к обследованию приступают в 20 лет, в 30 лет частично увеличивают регулярность, после 40 лет увеличивают еще больше. Проблемы, по большей части, проявляются болями в груди, жжением, ноющим ощущением, одышкой, удушьем, тяжестью в груди во время ходьбы. Во время физической нагрузки боли в груди отдают в руку, шею, спину. У больных сахарным диабетом и некоторых других боль может не чувствоваться. Поэтому люди, у которых перечисленных проявлений много, хотя бы раз в год должны проходить кардиологическое обследование. Люди с малым фактором риска могут проходить обследование раз в 3-5 лет.
- В какой форме должны проводиться обследования, когда применяется ангиография?
- Пришедших на обследование сердца сначала должен осмотреть врач. Каждый обязательно должен пройти электрокардиографию. Если есть подозрения - эхокардиографию, если недостаточно информации, следует провести стресс-тест. Если после этих обследований результат будет положительный, назначается ангиография. Однако если у больного нет жалоб, а у врача нет никаких доказательств, в ангиографическом исследовании нет необходимости.
Если сужение сосуда у больного дает возможность подождать, мы не осуществляем никакого вмешательства. Потому что всегда важнее, чтобы больной "жил со своим сосудом".
Стент должен быть поставлен успешно, быть качественным. В тонкие сосуды ставить стент нет необходимости. Однако больные с инфарктом в короткие сроки должны пройти ангиографию. В нашей больнице помощь больным в этой области организована очень хорошо. Граждане в течение дня могут позвонить на номер 105. Независимо от местонахождения больного, наши машины скорой помощи доставляют его в больницу, в короткий срок осуществляется вмешательство, предотвращается инфаркт. В целом, если вмешательство больным с инфарктом осуществить в первые 1-4 часа, достигается положительный результат.
- Насколько правильно принимать ряд лекарств с целью профилактики болезней?
- В целом, у определенных лекарств, систем, особенно у "Рибоксина", "Кокарбоксилазы", "Аспирина" и других нет профилактической пользы. Врач назначает нужные лекарства. Нет пользы и от растительных препаратов. Если у человека есть проблемы с сердечными сосудами, сахарным диабетом, можно принимать аспирин.
Во избежание возникновения проблем с сердцем не рекомендуется выходить на улицу днем при высокой температуре. Важно принимать большое количество жидкости.
- Как вы думаете, есть ли роль в возникновении сердечных заболеваний у энергетических напитков?
- Сейчас наряду с сигаретами, организм человека столкнулся с новой бедой. Это различные энергетические напитки. Мы просим Милли Меджлис, депутатов ввести акцизные марки на энергетические напитки. Для уменьшения употребления этих продуктов, нужно поднять налог. У нас было трое больных, попавших в предсмертное состояние из-за энергетических напитков. Мы с трудом вернули их к жизни. Случаются смертельные аритмии. При употреблении в течение дня более одной баночки энергетического напитка начинаются проблемы. Энергетические напитки вызывают сильную зависимость. Поэтому очень важно бить тревогу. Те, что производятся для женщин, также вредны, все рассчитано на продажу.
Aygün İbrahimovaАвтор новости
Поделиться в Facebook