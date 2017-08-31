Врач-кардиолог: В Азербайджане трое попали в предсмертное состояние от употребления энергетических напитков - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Интервью информационному агентству Report заведующего кардиологическим отделением Центральной клиники, вице-президента Объединения кардиологов тюркского мира, заслуженного врача Фирдовси Ибрагимова.

- Какова нынешняя ситуация в Азербайджане с сердечно-сосудистыми заболеваниями?

- В течение прошлого года в Азербайджане по различным причинам 53 тыс. человек попрощались с жизнью. Из них 32 тыс. смертей произошли из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Это страшный показатель. Нам важно снизить эту цифру. Для этого надо постараться снизить причины возникновения болезни.

Причины возникновения сердечно-сосудистых заболеваний различны. В первую очередь хочу выделить высокое кровяное давление. Кровяное давление не должно быть 130-140/90, а ниже. В целом, в причинах возникновения сердечно-сосудистых заболеваний важную роль играют такие факторы, как высокое кровяное давление, принадлежность к мужскому полу, холестерин, высокий уровень сахара, сигареты и наследственный фактор. Если у человека из этих шести факторов присутствуют несколько, риск возникновения сердечно-сосудистого заболевания у него велик.

- Что должны делать больные, рискующие заболеть?

- Для успешного лечения болезни очень важно своевременно поставить диагноз. Естественно, своевременно поставленные диагнозы приводят к сокращению смертей.

Например, сейчас в динамике роста сердечно-сосудистых заболеваний наблюдается серьезный спад. В последнее время люди чаще ходят на обследования, и в результате этого болезнь выявляется раньше. Наряду со своевременным обследованием, люди должны уметь держать давление в норме, потому что повышенное давление действительно создает проблемы. Люди не используют вовремя лекарства от давления, принимают соленую пищу. Хотя принимать в день больше 4 граммов соли нельзя. Если есть давление, каждый день следует принимать лекарства.

Повышение давления в результате непринятия своевременно лекарств приводит к инфаркту, кровоизлиянию в мозг, инсульту, почечной недостаточности и другим серьезным проблемам.

Кроме того, курильщики также должны всерьез призадуматься. Курение сигарет в четыре раза увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В связи с сигаретами есть запреты, но их недостаточно. Запреты нужно увеличить.

- В целом, как люди могут защититься от сердечно-сосудистых заболеваний?

- Гражданам страны важно сохранять вес тела в норме. У больных сахарным диабетом количество сахара в крови не должно превышать 140 мг/дл. В противном случае организм может столкнуться с серьезной трудностью. При сахаре со временем идет процесс закупорки вен. Для замедления этого процесса люди должны хорошо следить за собой.

Уровень холестерина должен быть в норме. Нужно избегать жирной пищи, обязательно использовать растительные масла. Преимущественно отдавать предпочтение фруктам и овощам, блюдам из курицы и рыбы. Важно беречься от грязного воздуха.

- С какого возраста нужно начинать регулярную диагностику сердечно-сосудистой системы? При каких беспокойствах нужно обращаться к врачу?

- В первую очередь для выявления врожденных пороков мы обследуем всех детей. Но самое идеальное обследование – это проверка ребенка в чреве матери на 13-16 неделе. Если имеются очень серьезные пороки, беременность следует прерывать, мелкие пороки нужно лечить своевременно. Есть врожденные пороки сердца, есть приобретенные патологии сердца. Важно проводить обследование детей с младенчества, устранять инфекции, удалять гнилые зубы.

Что касается взрослых, если нет ишемической болезни сердца, наследственного фактора, к обследованию приступают в 20 лет, в 30 лет частично увеличивают регулярность, после 40 лет увеличивают еще больше. Проблемы, по большей части, проявляются болями в груди, жжением, ноющим ощущением, одышкой, удушьем, тяжестью в груди во время ходьбы. Во время физической нагрузки боли в груди отдают в руку, шею, спину. У больных сахарным диабетом и некоторых других боль может не чувствоваться. Поэтому люди, у которых перечисленных проявлений много, хотя бы раз в год должны проходить кардиологическое обследование. Люди с малым фактором риска могут проходить обследование раз в 3-5 лет.

- В какой форме должны проводиться обследования, когда применяется ангиография?

- Пришедших на обследование сердца сначала должен осмотреть врач. Каждый обязательно должен пройти электрокардиографию. Если есть подозрения - эхокардиографию, если недостаточно информации, следует провести стресс-тест. Если после этих обследований результат будет положительный, назначается ангиография. Однако если у больного нет жалоб, а у врача нет никаких доказательств, в ангиографическом исследовании нет необходимости.

Если сужение сосуда у больного дает возможность подождать, мы не осуществляем никакого вмешательства. Потому что всегда важнее, чтобы больной "жил со своим сосудом".

Стент должен быть поставлен успешно, быть качественным. В тонкие сосуды ставить стент нет необходимости. Однако больные с инфарктом в короткие сроки должны пройти ангиографию. В нашей больнице помощь больным в этой области организована очень хорошо. Граждане в течение дня могут позвонить на номер 105. Независимо от местонахождения больного, наши машины скорой помощи доставляют его в больницу, в короткий срок осуществляется вмешательство, предотвращается инфаркт. В целом, если вмешательство больным с инфарктом осуществить в первые 1-4 часа, достигается положительный результат.

- Насколько правильно принимать ряд лекарств с целью профилактики болезней?

- В целом, у определенных лекарств, систем, особенно у "Рибоксина", "Кокарбоксилазы", "Аспирина" и других нет профилактической пользы. Врач назначает нужные лекарства. Нет пользы и от растительных препаратов. Если у человека есть проблемы с сердечными сосудами, сахарным диабетом, можно принимать аспирин.

Во избежание возникновения проблем с сердцем не рекомендуется выходить на улицу днем при высокой температуре. Важно принимать большое количество жидкости.

- Как вы думаете, есть ли роль в возникновении сердечных заболеваний у энергетических напитков?

- Сейчас наряду с сигаретами, организм человека столкнулся с новой бедой. Это различные энергетические напитки. Мы просим Милли Меджлис, депутатов ввести акцизные марки на энергетические напитки. Для уменьшения употребления этих продуктов, нужно поднять налог. У нас было трое больных, попавших в предсмертное состояние из-за энергетических напитков. Мы с трудом вернули их к жизни. Случаются смертельные аритмии. При употреблении в течение дня более одной баночки энергетического напитка начинаются проблемы. Энергетические напитки вызывают сильную зависимость. Поэтому очень важно бить тревогу. Те, что производятся для женщин, также вредны, все рассчитано на продажу.