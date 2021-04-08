ВОЗ рекомендует странам применять вакцину “AstraZeneca”

Глобальный консультативный комитет по безопасности вакцин (GAVCS) ВОЗ, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и регулирующий орган Великобритании (MHRA) выступили с заявление в связи с вакциной “AstraZeneca".

Глобальный консультативный комитет по безопасности вакцин (GAVCS) ВОЗ, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и регулирующий орган Великобритании (MHRA) выступили с заявлением в связи с вакциной “AstraZeneca".

Как сообщили Report в представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане, 7 апреля указанные структуры сделали соответствующие заявления.

Организации, проводившие анализ, пришли к выводу, что польза вакцины “AstraZeneca" превышает потенциальные риски, которые фиксируются очень редко. ВОЗ рекомендует странам продолжать вакцинацию вакциной "AstraZeneca", которая спасла миллионы жизней и предотвратила тяжелое заболевание.

В сообщении представительства ВОЗ в Азербайджане говорится: "Безопасность - наш главный приоритет. Для оптимизации безопасного и эффективного использования вакцин ВОЗ использует данные, основанные на научных исследованиях. В случае каких-либо изменений в наших рекомендациях по использованию вакцин мы будем продолжать информировать общественность в оперативной форме".