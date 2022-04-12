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ВОЗ: Рекомбинант XE "Омикрона" на 10% заразнее

ВОЗ: Рекомбинант XE "Омикрона" на 10% заразнее Рекомбинант XE Омикрона BA.1-BA.2 имеет преимущество в скорости роста примерно на 10% по сравнению с BA.2 («Стелс-омикрон»).
Здоровье
12 апреля 2022 г. 11:11
ВОЗ: Рекомбинант XE Омикрона на 10% заразнее

Рекомбинант XE Омикрона BA.1-BA.2 имеет преимущество в скорости роста примерно на 10% по сравнению с BA.2 («Стелс-омикрон»).

Как заявил Report официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич, это ранние оценки, основанные на ограниченных предварительных данных, и требуют дальнейшего подтверждения.

“Рекомбинант XE отслеживается как часть варианта Omicron. Этот рекомбинант был впервые обнаружен в Соединенном Королевстве 19 января, и с тех пор было зарегистрировано и подтверждено несколько сотен заражений”, - добавил он, отметив, что ВОЗ отслеживает все новые рекомбинантные варианты COVID-19.

Что касается рекомбинантного XD (Дельта-Омикрона), Язаревич отметил, что он отслеживается ВОЗ как "вариант, находящийся под наблюдением", и имеющиеся данные не свидетельствуют о том, что он более заразен, и его распространение на сегодняшний день очень ограничено.

В целом, по его словам, вирус SARS-CoV-2 продолжает развиваться. При такой интенсивной передаче по всему миру появятся новые штаммы, включая рекомбинанты, что ожидаемо.

“ВОЗ продолжает подчеркивать важность тестирования и эпиднадзора, чтобы мы могли отслеживать вирус, его распространение и эволюцию. Эта информация и анализ остаются критически важными для эффективного прекращения острой фазы пандемии”, - заключил представитель.

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Версия на английском языке XE recombinant of Omicron around 10% more contagious, WHO official says

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