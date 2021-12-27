ВОЗ: Новые препараты упростят борьбу с COVID-19 в 2022 году

Новые препараты против COVID-19 в 2022 году значительно увеличат шансы на выживание тяжелых пациентов, заразившихся новым коронавирусом.

Новые препараты против COVID-19 в 2022 году значительно увеличат шансы на выживание тяжелых пациентов, заразившихся новым коронавирусом.

Как передает Report, об этом ТАСС заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Я воодушевлен новыми противовирусными препаратами, которые, вероятно, появятся на рынке в 2022 году, что значительно увеличит шансы на выживание пациентов, которые попадут в больницу с тяжелым COVID-19", - отметил он.

Клюге также подчеркивает, что вакцины следующих поколений будут более эффективными против новых штаммов, которые будут появляться в мире. "Я не могу предсказывать будущее. Но следует отметить, что нынешние вакцины - это вакцины от COVID-19 первого поколения. Будущие вакцины будут доработаны и адаптированы к новым или появляющимся вариантам, что сделает их более эффективными. Это похоже на то, что уже происходит с вакцинами против гриппа, которые адаптируются к новым штаммам почти ежегодно", - пояснил он.