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ВОЗ: Мир вступил в новую опасную фазу пандемии COVID-19

ВОЗ: Мир вступил в новую опасную фазу пандемии COVID-19

Мир вступил в новый опасный этап разрастания пандемии коронавируса. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он напомнил, что в четверг в ВОЗ поступили сведения о более 150 тысячах новых случаев болезни. "Сообщения о половине этих случаев пришли из Северной и Южной Америки, о большом числе заболевших информировали также из Южной Азии и Ближнего Востока", - сказал глава ВОЗ. 

"Мир находится в новой и очень опасной фазе", - констатировал гендиректор.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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