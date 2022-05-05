ВОЗ: Избыточная смертность от COVID в мире в 2020-2021 гr составила 14,9 млн

Избыточная смертность от COVID-19 в мире в 2020-2021 годах составила 14,9 млн человек.

Избыточная смертность от COVID-19 в мире в 2020-2021 годах составила 14,9 млн человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно новым оценкам ВОЗ, количество смертей, прямо или косвенно связанных с пандемией COVID-19 ("избыточная смертность"), с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года составило приблизительно 14,9 млн (от 13,3 млн до 16,6 млн)", - говорится в сообщении.

ВОЗ пояснила, что "избыточная смертность" - это разница между числом смертей, зарегистрированных в мире в 2020-2021 году, и числом летальных исходов, которое "можно было бы ожидать при отсутствии пандемии, если основываться на данных прежних лет".