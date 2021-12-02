Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции "омикрон"

Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции «Омикрон»

О новом штамме вируса "омикрон" известно очень мало, он был выявлен в ЮАР и Бостване. В этих странах объем вирусного секвенирования очень низкий, поэтому у нас в силу этих причин отсутствует четкое описание эпидемиологической ситуации.

Как передает Report, об этом рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, комментируя появление нового штамма коронавируса.

Вирусолог отметил, что коронавирусная инфекция содержит огромное количество мутаций, в частности характеризованных только поверхностно в белке Сovid-19 их как минимум тридцать две: "Это много и скорее приведет к тому, что вирус не сможет эффективно нейтрализовать антитела. После того, как мы переболеем, в сыворотке нашей крови содержится целый коктейль разных антител и, к сожалению, часть из них, скорее всего, эффективно не смогут связываться с белком нового штамма-омикрон".

По мнению Волчкова, омикрону будет проще инфицировать людей, которые уже переболели другими штаммами коронавируса или вакцинировались. Он подчеркнул, что сейчас все вакцины сделаны на основе исходного штамма, выявленного еще в Китае, но большинство текущих штаммов далеко ушли от уханьского варианта.

"Коронавирус не уйдет из нашей популяции, он все время будет пытаться эволюционировать. Мы пока не знаем насколько омикрон высокопатогенен, но на ряду тенденций она именно такая, что омикроноподобные штаммы будут появляться не только в Африке, но и в других регионах и будут играть на вторичных инфекциях, потому что, так или иначе количество не переболевших людей уже очень сильно сократилось", - рассказал вирусолог.

Также П.Волчков подчеркнул, что следующий этап пандемии, это повторные инфекции, которые будут протекать преимущественно в легкой форме.