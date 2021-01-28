Вирусолог назвал опасность "южноафриканского" штамма коронавируса

"Южноафриканский" штамм коронавируса опаснее "британского": он приобретает мутации для повторного заражения людей.

"Южноафриканский" штамм коронавируса опаснее "британского": он приобретает мутации для повторного заражения людей.

Как передает Report, об этом рассказал в интервью "Известиям" вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, такой вариант SARS-CoV-2 приобрел мутации, которые делают его менее заметными для иммунной системы человека.

И "британский", и "южноафриканский" штаммы коронавируса принадлежат к одной группе, указал Павел Волчков. Но "южноафриканский" вариант приобрел еще несколько мутаций по отношению к "британскому", которые помогли ему уходить от моноклональных антител.

"Это доказательство того, что патоген научился уходить от иммунитета. Моноклональные антитела - это выделенные от человека факторы защиты, которые ученые сейчас часто используют в исследованиях. Они продаются для использования в лабораториях для научной деятельности. Эти нейтрализующие антитела умеют очень хорошо связывать (препятствовать проникновению SARS-CoV-2 в клетку) тот самый первоначальный "уханьский" вирус. Ученые недавно доказали, что эти антитела действовали на "уханьский" вариант, а на "южноафриканский" уже не действуют. Это значит, что в организме они тоже не смогут его нейтрализовать", - объяснил Павел Волчков

Таким образом, мутирующий вирус начинает преодолевать адаптивный иммунитет. И эти изменения дадут ему возможность инфицировать уже переболевших, так как у них в организмах содержатся антитела к предыдущему, еще немутировавшему штамму, добавил вирусолог.