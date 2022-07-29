Вирусолог: COVID-19 становится обычным вирусом ОРВИ

Эпидемия СOVID-19 развивается по одному из сценариев, которые предсказывали в ее начале: вирус становится более контагиозным, но менее летальным. Эта тема уходит из сферы обеспокоенности общества, и СOVID-19 становится обычным ОРВИ.

Эпидемия СOVID-19 развивается по одному из сценариев, которые предсказывали в ее начале: вирус становится более контагиозным, но менее летальным. Эта тема уходит из сферы обеспокоенности общества, и СOVID-19 становится обычным ОРВИ.

Об этом российскому бюро Report заявил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Вирусолог рассказал о методах борьбы против коронавирусной инфекции: "Вакцинация и ревакцинация на сегодняшний день является самым действенным методом против вируса. От заражения вакцинация может не спасти, но от госпитализации - несомненно".

Аграновский отметил, что вакцинация снижает риски тяжелого течения COVID-19: "Опасность оказаться в клинике или умереть для вакцинированных существенно ниже, чем для невакцинированных. Вирус штамма Кентавр частично уходит от антител, образующихся при вакцинации, но смысл вакцинироваться есть, поскольку прививка снижает риски тяжелого течения СOVID-19".

Он также подчеркнул, что при заражении новым штаммом Кентавр болезнь проходит так же, как и при заражении другими штаммами группы Омикрон.