В Японии проведут операцию по пересадке клеток поджелудочной от свиньи человеку

Группа ученых во главе со специалистами японского Государственного центра международной медицины в следующем году планирует провести в Японии операцию по пересадке гормон-продуцирующих эндокринных клеток поджелудочной железы (островки Лангерганса) от свин

Группа ученых во главе со специалистами японского Государственного центра международной медицины в следующем году планирует провести в Японии операцию по пересадке гормон-продуцирующих эндокринных клеток поджелудочной железы (островки Лангерганса) от свиньи человеку.

Как передает Report со ссылкой на газету Yomiuri, клетки, отвечающие, в том числе за понижение сахара в крови, будут пересажены пациенту с сахарным диабетом первого типа. Ученые рассчитывают, что это позволит в значительной степени сократить зависимость пациента от инъекций инсулина. Для защиты от отторжения пересаживаемые островки Лангерганса будут помещены в специальные капсулы диаметром 0,5-1 мм с крошечными отверстиями, через которые в кровь человека в моменты повышения уровня сахара будет поступать инсулин.

Ранее в этом году в Японии впервые успешно вывели генетически модифицированную свинью, органы которой в перспективе без отторжения можно будет пересадить человеку. Изначально такая технология выращивания генетически модифицированных свиней в целях ксенотрансплантации - пересадки органов животных в тело человека - была разработана американской биотехнологической компанией. Японские специалисты смогли успешно клонировать поросенка, используя импортированные из США клетки.