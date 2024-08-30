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Минздрав Газы объявил даты вакцинации от полиомиелита

Минздрав Газы объявил даты вакцинации от полиомиелита Министерство здравоохранения сектора Газа подтвердило информацию о сроках проведения в анклаве кампании вакцинации от полиомиелита, инициированной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).
Здоровье
30 августа 2024 г. 22:11
Минздрав Газы объявил даты вакцинации от полиомиелита

Министерство здравоохранения сектора Газа подтвердило информацию о сроках проведения в анклаве кампании вакцинации от полиомиелита, инициированной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

"Вакцинация начнется 1 сентября в Дейр-эль-Балахе (центральная часть Газы - ред.) и продлится до 4 сентября, затем медперсонал переместится в Хан-Юнис и Рафах (южные районы анклава - ред.), где будет работать с 5 по 8 сентября, а с 9 по 12 сентября прививки от полиомиелита будут делать в городе Газа и в северных районах сектора", - говорится в документе.

В Минздраве добавили, что вакцинация пройдет не только в медучреждениях, но также в школах и в лагерях беженцев.

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