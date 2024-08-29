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С августа 2023 года в Азербайджане по ОМС проведено около 150 операций по трансплантации

С августа 2023 года в Азербайджане по ОМС проведено около 150 операций по трансплантации 10:11
Здоровье
29 августа 2024 г. 10:43
С августа 2023 года в Азербайджане по ОМС проведено около 150 операций по трансплантации

С августа 2023 года в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) проведено 145 операций по трансплантации.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, 71 операция проведена по трансплантации печени, 71 — почки, 3 — костного мозга. Операции проводились в медицинских учреждениях, сотрудничающих с Агентством, а также в Национальном центре гематологии и трансфузиологии при Министерстве здравоохранения.

Трансплантация органов осуществляется только по медицинским показаниям. Пациенты должны обратиться в Координационный центр по донорству органов и трансплантации при Министерстве здравоохранения для получения первичной информации. После подачи документов Центр направляет пациента в одно из учреждений, занимающихся изъятием и подготовкой донорских органов.

С августа прошлого года трансплантация органов включена в пакет услуг ОМС с установленными лимитами: 100 операций по трансплантации печени, 150 — почки и 20 — костного мозга в год.

Все расходы, связанные с диагностикой, лечением, операцией и реабилитацией, покрываются обязательным медицинским страхованием как для донора, так и для реципиента.

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Версия на азербайджанском языке İcbari tibbi sığorta hesabına 145 transplantasiya əməliyyatı icra olunub

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