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Госкомитет обнародовал статистику материнской и младенческой смертности в Азербайджане

Госкомитет обнародовал статистику материнской и младенческой смертности в Азербайджане Госкомитет статистики обнародовал данные о материнской и младенческой смертности в Азербайджане за прошлый год.
Здоровье
29 августа 2024 г. 15:29
Госкомитет обнародовал статистику материнской и младенческой смертности в Азербайджане

Госкомитет статистики обнародовал данные о материнской и младенческой смертности в Азербайджане за прошлый год.

Как сообщает Report со ссылкой на статистический сборник "Дети в Азербайджане", в 2023 году число мертворождений в Азербайджане достигло 531.

В то же время число перинатальных смертей составило 1 837, а коэффициент перинатальной смертности – 16,2 на 1 000 случаев рождения.

Число детей, скончавшихся в течение семи дней после рождения, составило 1 306.

Также в прошлом году в стране 2 039 детей скончались в возрасте до одного года, 2 395 – до пяти лет.

В 2023 году в Азербайджане 33 женщины скончались во время родов, беременности и в послеродовой период. В 2022 году их число достигало 18 человек.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanda qeydə alınan ana və körpə ölümlərinin sayı açıqlanıb

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