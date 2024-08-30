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AQTA: Применение препарата "Ниазитол" на людях недопустимо

AQTA: Применение препарата "Ниазитол" на людях недопустимо "Ниазитол" импортируется в Азербайджан как ветеринарный препарат средней токсичности.
Здоровье
30 августа 2024 г. 16:50
AQTA: Применение препарата Ниазитол на людях недопустимо

"Ниазитол" импортируется в Азербайджан как ветеринарный препарат средней токсичности.

Об этом Report заявил директор отдела охраны здоровья животных Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA), главный государственный ветеринарный инспектор Галиб Абдулалиев.

По его словам, препарат используется в борьбе с некоторыми паразитами разных видов животных: "Приготовление и применение препарата должно осуществляться под наблюдением ветеринарных специалистов. Применение препарата "Ниазитол" на людях абсолютно не допустимо".

Отметим, что неустановленным препаратом (предположительно "Ниазитолом") отравились жители села Балчили Гёйгельского района - женщина (1961 г.р) и три ребенка. Девочка (2014 г.р) скончалась до прибытия врачей.

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Версия на азербайджанском языке AQTA: “Niasitol” preparatının insan üzərində istifadəsi qəti yolverilməzdir

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