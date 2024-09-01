О нас

Ученые нашли способ полностью уничтожить клетки рака поджелудочной железы

Ученые нашли способ полностью уничтожить клетки рака поджелудочной железы Ученые заставили иммунную систему мышей "поверить" в наличие вируса в поджелудочной железе, что позволило иммунитету эффективно уничтожать раковые клетки органа, в том числе полностью избавить животных от опухоли.
Здоровье
1 сентября 2024 г. 00:51
Ученые нашли способ полностью уничтожить клетки рака поджелудочной железы

Ученые заставили иммунную систему мышей "поверить" в наличие вируса в поджелудочной железе, что позволило иммунитету эффективно уничтожать раковые клетки органа, в том числе полностью избавить животных от опухоли.

Как передает Report, результаты исследования приводит Массачусетский университет в Амхерсте (UMass).

Аденокарцинома поджелудочной железы — наиболее распространенная форма рака поджелудочной железы. Лишь 13% больных проживают более пяти лет после обнаружения опухоли.

Одна из причин неэффективности лечения заключается в суперспособности рака поджелудочной обманывать иммунитет пациента. В норме он отвечает за уничтожение опухоли, но раковые клетки могут притворяться здоровыми. Также проблематична доставка лекарств в опухоль из-за ее микроструктуры.

В новом исследовании ученые решили проблему доставки лекарств, использовав наночастицы на основе липидов. В них были упакованы два препарата, которые усиливали действие друг друга. Они активировали особые химические (сигнальные) пути в клетках мышей, которые отвечают за распознавание вирусов.

У восьми из девяти мышей опухоли значительно уменьшились, а у двух из них они исчезли полностью. Ученые назвали такой результат поразительным и отметили, что раньше подобного не удавалось достичь в использованной модели рака поджелудочной.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Mədəaltı vəzinin xərçəng hüceyrələrini tamamilə məhv etməyin yolu tapılıb

Другие новости из категории

Минздрав Газы объявил даты вакцинации от полиомиелита
Минздрав Газы объявил даты вакцинации от полиомиелита
30 августа 2024 г. 22:11
AQTA: Применение препарата Ниазитол на людях недопустимо
AQTA: Применение препарата "Ниазитол" на людях недопустимо
30 августа 2024 г. 16:50
Минздрав: Препарат под названием Ниастол не зарегистрирован и не разрешен к ввозу
Минздрав: Препарат под названием "Ниастол" не зарегистрирован и не разрешен к ввозу
30 августа 2024 г. 15:18
Госкомитет обнародовал статистику материнской и младенческой смертности в Азербайджане
Госкомитет обнародовал статистику материнской и младенческой смертности в Азербайджане
29 августа 2024 г. 15:29
С августа 2023 года в Азербайджане по ОМС проведено около 150 операций по трансплантации
С августа 2023 года в Азербайджане по ОМС проведено около 150 операций по трансплантации
29 августа 2024 г. 10:43
Директор НИИ легочных заболеваний назвала группы риска заражения туберкулезом
Директор НИИ легочных заболеваний назвала группы риска заражения туберкулезом
28 августа 2024 г. 16:22
В Азербайджане создается Центр легочных заболеваний
В Азербайджане создается Центр легочных заболеваний
28 августа 2024 г. 12:41
В Канаде отметили рост заболеваемости детей коклюшем
В Канаде отметили рост заболеваемости детей коклюшем
28 августа 2024 г. 05:53
Ученые создали экстренный кардиостимулятор в виде инъекции
Ученые создали экстренный кардиостимулятор в виде инъекции
28 августа 2024 г. 01:22
TƏBİB прокомментировал распространившиеся в соцсети кадры аварийной больницы в Шамкире
ФотоTƏBİB прокомментировал распространившиеся в соцсети кадры аварийной больницы в Шамкире
27 августа 2024 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi