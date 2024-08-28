В Азербайджане создается Центр легочных заболеваний

На базе противотуберкулезного диспансера № 3, входящего в структуру Бакинского главного центра здравоохранения, создается публичное юридическое лицо "Центр легочных заболеваний".

На базе противотуберкулезного диспансера № 3, входящего в структуру Бакинского главного центра здравоохранения, создается публичное юридическое лицо "Центр легочных заболеваний".

Об этом сообщает Report со ссылкой на TƏBIB.

Согласно решению Наблюдательного совета TƏBIB, в структуру центра войдут подведомственные Бакинскому главному управлению здравоохранения противотуберкулезные диспансеры №1, 2, 3, 4, 5, 6, специализированные туберкулезные больницы №1 и 2, Детская туберкулезная больница №1 и Модульная туберкулезная больница в поселке Сарай, находящаяся в подчинении Центральной районной больницы Абшеронского района.

Физиатрические кабинеты и туберкулезные отделения, входящие в структуру других подведомственных TƏBIB медицинских учреждений (50 районных больниц), также будут подчинены Центру легочных заболеваний.