О нас

В Азербайджане создается Центр легочных заболеваний

В Азербайджане создается Центр легочных заболеваний На базе противотуберкулезного диспансера № 3, входящего в структуру Бакинского главного центра здравоохранения, создается публичное юридическое лицо "Центр легочных заболеваний".
Здоровье
28 августа 2024 г. 12:41
В Азербайджане создается Центр легочных заболеваний

На базе противотуберкулезного диспансера № 3, входящего в структуру Бакинского главного центра здравоохранения, создается публичное юридическое лицо "Центр легочных заболеваний".

Об этом сообщает Report со ссылкой на TƏBIB.

Согласно решению Наблюдательного совета TƏBIB, в структуру центра войдут подведомственные Бакинскому главному управлению здравоохранения противотуберкулезные диспансеры №1, 2, 3, 4, 5, 6, специализированные туберкулезные больницы №1 и 2, Детская туберкулезная больница №1 и Модульная туберкулезная больница в поселке Сарай, находящаяся в подчинении Центральной районной больницы Абшеронского района.

Физиатрические кабинеты и туберкулезные отделения, входящие в структуру других подведомственных TƏBIB медицинских учреждений (50 районных больниц), также будут подчинены Центру легочных заболеваний.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzi yaradılır

Самое читаемое

Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
27 августа 2024 г. 10:16
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
26 августа 2024 г. 11:56
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
23 августа 2024 г. 15:28
Первые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
ФотоПервые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
24 августа 2024 г. 03:21
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
26 августа 2024 г. 09:49
Завтра в Баку ожидается 36, в регионах - 39 градусов тепла
Завтра в Баку ожидается 36, в регионах - 39 градусов тепла
23 августа 2024 г. 12:48
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
25 августа 2024 г. 12:38
СМИ: Радикалы, захватившие заложников в волгоградской колонии №19, ликвидированы
СМИ: Радикалы, захватившие заложников в волгоградской колонии №19, ликвидированы
23 августа 2024 г. 18:10
Обнародовано число зарегистрированных пенсионеров в Азербайджане
Обнародовано число зарегистрированных пенсионеров в Азербайджане
22 августа 2024 г. 12:50
Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь посетили Монумент независимости в Ташкенте
ФотоПрезидент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь посетили Монумент независимости в Ташкенте
22 августа 2024 г. 19:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi