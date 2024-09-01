Ученые установили, что анализ крови может предсказать риск инфаркта и инсульта

Анализ крови на C-реактивный белок и два вида холестерина может предсказать риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин в следующие 30 лет. Повышенные уровни всех трех показателей увеличивают риск ишемической болезни сердца в три раза.

Анализ крови на C-реактивный белок и два вида холестерина может предсказать риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин в следующие 30 лет. Повышенные уровни всех трех показателей увеличивают риск ишемической болезни сердца в три раза.

Как передает Report , это показало исследование, опубликованное в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM).

Ученые проанализировали данные 28 тысяч пациенток. Они сдали анализ крови в период с 1992 по 1995 год. Средний возраст составил 55 лет, затем за женщинами наблюдали около 30 лет. За это время почти у четырех тысяч участниц произошел инфаркт, инсульт или наступил летальный исход из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

Три показателя крови были связаны с риском сердечно-сосудистых заболеваний и катастроф: маркер воспаления С-реактивный белок, липопротеины низкой плотности (ЛПНП) и липопротеин (а). Последние представляют собой две разновидности холестерина, способствующие отложению бляшек на стенках артерий.

У женщин с самыми высокими уровнями холестерина ЛПНП риск сердечных заболеваний был на 36% выше по сравнению с теми, у кого уровень ЛПНП наименьшим. Высокий уровень Лп(а) увеличивал риск на 33%, а С-реактивный белок — на 70%. Если повышены были все три показателя, риск инсульта был выше в 1,5 раза, а ишемической болезни сердца — в три раза.

Результаты объясняются тем, что повышенный C-реактивный белок может указывать на выраженное воспаление в организме. Оно способствует развитию атеросклероза, усиливая вред от повышенного холестерина.

Авторы считают, что рассмотренные показатели могут предсказать сердечно-сосудистый риск и мужчин. Однако это нужно доказать в новых исследованиях.