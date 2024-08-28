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В Канаде отметили рост заболеваемости детей коклюшем

В Канаде отметили рост заболеваемости детей коклюшем Значительный рост заболеваемости коклюшем, в основном среди детей, отмечен в нескольких провинциях Канады.
Здоровье
28 августа 2024 г. 05:53
В Канаде отметили рост заболеваемости детей коклюшем

Значительный рост заболеваемости коклюшем, в основном среди детей, отмечен в нескольких провинциях Канады.

Как передает Report, об этом сообщило агентство The Canadian Press.

Так, в провинции Квебек с начала года зафиксировали более 11,6 тыс. случаев заболевания, тогда как в 2015-2019 годах этот показатель в среднем в год составлял всего 562 случая. В Онтарио с начала года коклюшем заболели 470 человек, тогда как средний показатель за последние пять лет не превышал 100 случаев в год. Рост заболеваемости отмечен также в провинции Нью-Брансуик. Большинство заразившихся - дети в возрасте от 10 до 14 лет.

Минздрав Канады в связи со сложившейся ситуацией рекомендует вакцинацию, от которой, согласно законам североамериканской страны, можно отказаться. Вакцинация от коклюша в Канаде начинается с двухмесячного возраста.

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