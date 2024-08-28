Директор НИИ легочных заболеваний назвала группы риска заражения туберкулезом

В группу риска заражения туберкулезом входят ВИЧ-инфицированные, онкологические больные, пациенты, получающие гормональную терапию, а также медицинские работники.

В группу риска заражения туберкулезом входят ВИЧ-инфицированные, онкологические больные, пациенты, получающие гормональную терапию, а также медицинские работники.

Как сообщает Report, об этом сказала директор Научно-исследовательского института легочных заболеваний Министерства здравоохранения Ирада Ахундова.

По ее словам, это связано с ослабленным иммунитетом у этих категорий лиц.

"Туберкулез - это инфекционное заболевание, которое не имеет отношения к генетике. Если в доме есть больной активной формой туберкулеза и он не получает лечение, то может заразить других членов семьи", - добавила она.