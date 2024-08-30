Минздрав: Препарат под названием "Ниастол" не зарегистрирован и не разрешен к ввозу

Препарат под названием "Ниастол" не зарегистрирован в Государственном реестре лекарственных средств Азербайджанской Республики и не разрешен к ввозу.

Препарат под названием "Ниастол" не зарегистрирован в Государственном реестре лекарственных средств Азербайджанской Республики и не разрешен к ввозу.

Как сообщает Report, об этом заявили в Центре аналитической экспертизы Министерства здравоохранения.

Отмечается, что химический препарат под названием "Ниастол" используется в ветеринарии для дезинфекции скота.

Напомним, что жительница села Балчылы Гёйгёльского района 1961 года рождения и трое несовершеннолетних отравились предположительно препаратом "Ниастол". Один из них, ребенок 2014 года рождения, скончался до прибытия врачей.