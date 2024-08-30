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Минздрав: Препарат под названием "Ниастол" не зарегистрирован и не разрешен к ввозу

Минздрав: Препарат под названием "Ниастол" не зарегистрирован и не разрешен к ввозу Препарат под названием "Ниастол" не зарегистрирован в Государственном реестре лекарственных средств Азербайджанской Республики и не разрешен к ввозу.
Здоровье
30 августа 2024 г. 15:18
Минздрав: Препарат под названием Ниастол не зарегистрирован и не разрешен к ввозу

Препарат под названием "Ниастол" не зарегистрирован в Государственном реестре лекарственных средств Азербайджанской Республики и не разрешен к ввозу.

Как сообщает Report, об этом заявили в Центре аналитической экспертизы Министерства здравоохранения.

Отмечается, что химический препарат под названием "Ниастол" используется в ветеринарии для дезинфекции скота.

Напомним, что жительница села Балчылы Гёйгёльского района 1961 года рождения и трое несовершеннолетних отравились предположительно препаратом "Ниастол". Один из них, ребенок 2014 года рождения, скончался до прибытия врачей.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi: "Niasitol" dərman vasitəsi kimi qeydiyyatdan keçməyib və idxalına icazə verilməyib

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