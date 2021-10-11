В ВОЗ сказали, кому рекомендована дополнительная прививка от COVID-19

Эксперты ВОЗ рекомендуют дополнительную дозу вакцин для лиц с ослабленным иммунитетом.

Эксперты ВОЗ рекомендуют дополнительную дозу вакцин для лиц с ослабленным иммунитетом.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении по итогам заседания Стратегической консультативной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения.

"Стратегическая консультативная группа экспертов рекомендовала предложить лицам с умеренной и тяжелой степенью слабости иммунитета дополнительную дозу всех вакцин COVID-19, зарегистрированных для экстренного использования, в рамках расширенной первичной серии, поскольку эти лица с меньшей вероятностью адекватно отреагируют на вакцинацию после стандартной первичной серии вакцин и подвержены высокому риску тяжелого заболевания COVID-19", — говорится в заявлении.

Эксперты рассмотрели данные по всем вакцинам, которые в настоящий момент рекомендованы ВОЗ для экстренного использования. Российская вакцина "Спутник V" не была оценена экспертами, так как пока не получила одобрения ВОЗ.

Для вакцин Sinovac и Sinopharm дополнительную третью дозу, по рекомендациям экспертов, следует предлагать лицам в возрасте 60 лет и старше. Но при выполнении этой рекомендации страны должны изначально стремиться к максимальному охвату населения двумя дозами, а затем вводить третью дозу, начиная с самых старших возрастных групп.