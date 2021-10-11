О нас
Report Georgia
Аудио новости

В ВОЗ сказали, кому рекомендована дополнительная прививка от COVID-19

В ВОЗ сказали, кому рекомендована дополнительная прививка от COVID-19 Эксперты ВОЗ рекомендуют дополнительную дозу вакцин для лиц с ослабленным иммунитетом.
Здоровье
11 октября 2021 г. 22:07
В ВОЗ сказали, кому рекомендована дополнительная прививка от COVID-19

Эксперты ВОЗ рекомендуют дополнительную дозу вакцин для лиц с ослабленным иммунитетом.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении по итогам заседания Стратегической консультативной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения.

"Стратегическая консультативная группа экспертов рекомендовала предложить лицам с умеренной и тяжелой степенью слабости иммунитета дополнительную дозу всех вакцин COVID-19, зарегистрированных для экстренного использования, в рамках расширенной первичной серии, поскольку эти лица с меньшей вероятностью адекватно отреагируют на вакцинацию после стандартной первичной серии вакцин и подвержены высокому риску тяжелого заболевания COVID-19", — говорится в заявлении.

Эксперты рассмотрели данные по всем вакцинам, которые в настоящий момент рекомендованы ВОЗ для экстренного использования. Российская вакцина "Спутник V" не была оценена экспертами, так как пока не получила одобрения ВОЗ.

Для вакцин Sinovac и Sinopharm дополнительную третью дозу, по рекомендациям экспертов, следует предлагать лицам в возрасте 60 лет и старше. Но при выполнении этой рекомендации страны должны изначально стремиться к максимальному охвату населения двумя дозами, а затем вводить третью дозу, начиная с самых старших возрастных групп.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
5 октября 2021 г. 10:32
Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
5 октября 2021 г. 03:16
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
7 октября 2021 г. 21:16
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
8 октября 2021 г. 17:29
Гражданские самолеты Армении смогут использовать воздушное пространство Азербайджана
Гражданские самолеты Армении смогут использовать воздушное пространство Азербайджана
6 октября 2021 г. 12:58
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
9 октября 2021 г. 17:45
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
6 октября 2021 г. 09:28
Израильский эксперт: Иран раздражает независимый внешнеполитический курс Азербайджана
Израильский эксперт: Иран раздражает независимый внешнеполитический курс Азербайджана
8 октября 2021 г. 11:58
В Азербайджане закрыт офис представителя Верховного лидера Ирана
В Азербайджане закрыт офис представителя Верховного лидера Ирана
5 октября 2021 г. 15:43
Первая официальная делегация прибыла в аэропорт Физули
ВидеоПервая официальная делегация прибыла в аэропорт Физули
5 октября 2021 г. 01:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi